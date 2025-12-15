  1. В Україні

У Києві чоловік до смерті побив перехожого за зауваження – суд виніс рішення

23:13, 15 грудня 2025
Перехожий зробив чоловіку зауваження через неввічливе спілкування з дівчиною.
У Києві чоловік до смерті побив перехожого за зауваження – суд виніс рішення
У Києві суд оголосив обвинувальний вирок 30-річному мешканцю столиці, який завдав тяжкі тілесні ушкодження 49-річному чоловіку, внаслідок чого той помер у лікарні. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Чоловіка засуджено до 8 років в’язниці.

Прокурор довів що у, травні 2025 року між обвинуваченим та 49-річним перехожим на одній з вулиць Києва виник конфлікт. Потерпілий зробив зауваження чоловіку через неввічливе спілкування з дівчиною. У відповідь обвинувачений кілька разів ударив його в обличчя, після чого, коли той упав, завдав ще кілька ударів ногою по голові.

Наступного дня потерпілий помер у лікарні від закритої черепно-мозкової травми.

Наразі засуджений перебуває під вартою.

прокуратура Київ

