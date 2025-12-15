В Киеве мужчина до смерти избил прохожего за замечание —суд вынес решение

Прохожий сделал мужчине замечание из-за невежливого общения с девушкой.

В Киеве суд огласил обвинительный приговор 30-летнему жителю столицы, который нанес тяжкие телесные повреждения 49-летнему мужчине, в результате чего тот скончался в больнице. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Суд признал обвиняемого виновным по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы.

Прокурор доказал, что в мае 2025 года между обвиняемым и 49-летним прохожим на одной из улиц Киева возник конфликт. Потерпевший сделал мужчине замечание из-за невежливого общения с девушкой. В ответ обвиняемый несколько раз ударил его по лицу, после чего, когда тот упал, нанес еще несколько ударов ногой по голове.

На следующий день потерпевший скончался в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

В настоящее время осужденный находится под стражей.

