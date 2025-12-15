На Львівщині чоловік побив військовослужбовця через зауваження

Зловмиснику повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

На Львівщині викрили чоловіка, який увечері 12 грудня цього року в одному з сіл Яворівського району побив 42-річного військовослужбовця, який приїхав додому на час реабілітації.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, між чоловіками виникла суперечка в приміщенні місцевого магазину.

«Причиною було зауваження, яке зробив військовий товаришу підозрюваного.

Словесна перепалка продовжилася на вулиці і переросла в шарпанину неподалік магазину. Військовослужбовець намагався уникнути бійки, проте нападник продовжував наносити удари кулаками навіть тоді, коли потерпілий уже лежав на землі», - заявили у відомстві.

Окрім цього, після побиття підозрюваний, кепкуючи, знімав потерпілого на телефон, зухвало запитуючи, як той «почувається» і чи має якісь «скарги».

Через деякий час військовий зміг повернутися до магазину і продавчині викликали екстрену допомогу. Наразі потерпілий знаходиться у лікарні, а нападника розшукали.

Зловмиснику повідомили про підозру у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

