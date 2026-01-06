  1. В Україні

Будинок, авто і готівка – ВАКС визнав необґрунтованими активи ексначальника Запорізького ОТЦК Яременка на понад 3,8 млн грн

20:24, 6 січня 2026
Суд частково задовольнив позов САП щодо майна колишнього керівника Запорізького ОТЦК та СП Геннадія Яременка та його родини.
Будинок, авто і готівка – ВАКС визнав необґрунтованими активи ексначальника Запорізького ОТЦК Яременка на понад 3,8 млн грн
Фото: НАЗК
Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора САП та визнав необґрунтованими активи на понад 3,8 млн грн, набуті колишнім начальником Запорізького обласного ТЦК та СП разом із дружиною. Про це повідомили в НАЗК, хоча і не вказуючи прізвища експосадовця, однак стало відомо ЗМІ, що мова йде про Геннадія Яременка.

Підставою для рішення стали результати моніторингу способу життя посадовця, який проводило НАЗК, а також докази, самостійно зібрані Державним бюро розслідувань.

За даними НАЗК, під час перевірки було встановлено, що, перебуваючи на посаді, колишній керівник ОТЦК та СП набув будинок із земельною ділянкою та два автомобілі, зареєстровані на дружину, а також готівкові кошти, якими володіло подружжя.

Агентство з’ясувало, що зазначене майно було придбане за готівку, тоді як законні доходи родини витрачалися переважно безготівково. Аналіз доходів і видатків сім’ї показав неможливість набуття цього майна за рахунок задекларованих законних доходів.

З урахуванням результатів моніторингу та матеріалів досудового розслідування ДБР НАЗК виявило ознаки набуття необґрунтованих активів на 5,5 млн грн у колишнього начальника Запорізького ОТЦК та СП і скерувало матеріали до САП.

Прокурори САП звернулися до ВАКС із позовом про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави. Йшлося про будинок із земельною ділянкою та два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця, квартиру, оформлену на його дочку, а також 20 тисяч доларів США, набуті ним разом із дружиною.

гроші Запоріжжя ВАКС ТЦК нерухомість авто

