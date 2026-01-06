  1. В Украине

Дом, авто и наличные – ВАКС признал необоснованными активы экс-начальника Запорожского ОТЦК Яременко на сумму более 3,8 млн грн

20:24, 6 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд частично удовлетворил иск САП в отношении имущества бывшего руководителя Запорожского ОТЦК и СП Геннадия Яременко и его семьи.
Дом, авто и наличные – ВАКС признал необоснованными активы экс-начальника Запорожского ОТЦК Яременко на сумму более 3,8 млн грн
Фото: НАПК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокурора САП и признал необоснованными активы на сумму более 3,8 млн грн, приобретенные бывшим начальником Запорожского областного ТЦК и СП вместе с женой. Об этом сообщили в НАПК, хотя и не указав фамилию экс-чиновника, однако стало известно СМИ, что речь идет о Геннадии Яременко.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Основанием для решения стали результаты мониторинга образа жизни чиновника, который проводило НАПК, а также доказательства, самостоятельно собранные Государственным бюро расследований.

По данным НАПК, в ходе проверки было установлено, что, находясь в должности, бывший руководитель ОТЦК и СП приобрел дом с земельным участком и два автомобиля, зарегистрированные на жену, а также наличные средства, которыми владела супружеская пара.

Агентство выяснило, что указанное имущество было приобретено за наличные, тогда как законные доходы семьи тратились преимущественно безналичным путем. Анализ доходов и расходов семьи показал невозможность приобретения этого имущества за счет задекларированных законных доходов.

С учетом результатов мониторинга и материалов досудебного расследования ГБР НАПК выявило признаки приобретения необоснованных активов на 5,5 млн грн у бывшего начальника Запорожского ОТЦК и СП и направило материалы в САП.

Прокуроры САП обратились в ВАКС с иском о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства. Речь шла о доме с земельным участком и двух автомобилях, зарегистрированных на жену чиновника, квартире, оформленной на его дочь, а также 20 тысячах долларов США, приобретенных им вместе с женой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги Запорожье ВАКС ТЦК недвижимость авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Долги за тепло: как суд в Умани определил пределы ответственности потребителя

Судебная практика свидетельствует: отсутствие подписанного договора не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Украинский суд отверг судебный иммунитет государства-агрессора и взыскал двенадцать миллиардов долларов

Печерский районный суд подчеркнул, что Россия не имеет судебного иммунитета, когда речь идет об агрессии, войне и разрушенных человеческих судьбах и бизнесах.

Верховный Суд: апелляция не может принимать доказательства, которых не существовало на момент решения первой инстанции

КГС в деле о премиях на 11 миллионов указал, что отсутствие доказательств на момент вынесения решения судом первой инстанции исключает возможность их принятия апелляционным судом независимо от причин их непредставления.

Цена непоследовательности: Верховный Суд отменил решение апелляции из-за противоречивой мотивации

Кассационная инстанция обратила внимание на фундаментальное требование к судебным решениям в наследственных правоотношениях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]