Дом, авто и наличные – ВАКС признал необоснованными активы экс-начальника Запорожского ОТЦК Яременко на сумму более 3,8 млн грн

Суд частично удовлетворил иск САП в отношении имущества бывшего руководителя Запорожского ОТЦК и СП Геннадия Яременко и его семьи.

Фото: НАПК

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокурора САП и признал необоснованными активы на сумму более 3,8 млн грн, приобретенные бывшим начальником Запорожского областного ТЦК и СП вместе с женой. Об этом сообщили в НАПК, хотя и не указав фамилию экс-чиновника, однако стало известно СМИ, что речь идет о Геннадии Яременко.

Основанием для решения стали результаты мониторинга образа жизни чиновника, который проводило НАПК, а также доказательства, самостоятельно собранные Государственным бюро расследований.

По данным НАПК, в ходе проверки было установлено, что, находясь в должности, бывший руководитель ОТЦК и СП приобрел дом с земельным участком и два автомобиля, зарегистрированные на жену, а также наличные средства, которыми владела супружеская пара.

Агентство выяснило, что указанное имущество было приобретено за наличные, тогда как законные доходы семьи тратились преимущественно безналичным путем. Анализ доходов и расходов семьи показал невозможность приобретения этого имущества за счет задекларированных законных доходов.

С учетом результатов мониторинга и материалов досудебного расследования ГБР НАПК выявило признаки приобретения необоснованных активов на 5,5 млн грн у бывшего начальника Запорожского ОТЦК и СП и направило материалы в САП.

Прокуроры САП обратились в ВАКС с иском о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства. Речь шла о доме с земельным участком и двух автомобилях, зарегистрированных на жену чиновника, квартире, оформленной на его дочь, а также 20 тысячах долларов США, приобретенных им вместе с женой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.