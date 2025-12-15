Во Львовской области мужчина избил военнослужащего из-за замечания

Злоумышленнику сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений.

Во Львовской области разоблачили мужчину, который вечером 12 декабря текущего года в одном из сел Яворовского района избил 42-летнего военнослужащего, приехавшего домой на время реабилитации.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, между мужчинами возник спор в помещении местного магазина.

«Причиной стало замечание, которое военнослужащий сделал товарищу подозреваемого.

Словесная перепалка продолжилась на улице и переросла в потасовку неподалеку от магазина. Военнослужащий пытался избежать драки, однако нападавший продолжал наносить удары кулаками даже тогда, когда потерпевший уже лежал на земле», — заявили в ведомстве.

Кроме того, после избиения подозреваемый, насмехаясь, снимал потерпевшего на телефон, дерзко спрашивая, как тот «чувствует себя» и есть ли у него какие-то «жалобы».

Спустя некоторое время военнослужащий смог вернуться в магазин, и продавцы вызвали экстренную помощь. В настоящее время потерпевший находится в больнице, а нападавшего разыскали.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

