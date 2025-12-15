  1. В Украине

Во Львовской области мужчина избил военнослужащего из-за замечания

22:54, 15 декабря 2025
Злоумышленнику сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений.
Во Львовской области мужчина избил военнослужащего из-за замечания
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области разоблачили мужчину, который вечером 12 декабря текущего года в одном из сел Яворовского района избил 42-летнего военнослужащего, приехавшего домой на время реабилитации.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, между мужчинами возник спор в помещении местного магазина.

«Причиной стало замечание, которое военнослужащий сделал товарищу подозреваемого.

Словесная перепалка продолжилась на улице и переросла в потасовку неподалеку от магазина. Военнослужащий пытался избежать драки, однако нападавший продолжал наносить удары кулаками даже тогда, когда потерпевший уже лежал на земле», — заявили в ведомстве.

Кроме того, после избиения подозреваемый, насмехаясь, снимал потерпевшего на телефон, дерзко спрашивая, как тот «чувствует себя» и есть ли у него какие-то «жалобы».

Спустя некоторое время военнослужащий смог вернуться в магазин, и продавцы вызвали экстренную помощь. В настоящее время потерпевший находится в больнице, а нападавшего разыскали.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура нападение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчина получил бронирование после повестки – дело об уклонении от призыва вернули на новое рассмотрение

Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокурора и отменил решение Погребищенского районного суда, которым ранее обвиняемого освободили от уголовной ответственности.

В Киеве майор полиции угнал автомобиль, но получил условное наказание – решение суда

Суд признал соглашение о признании виновности законным и назначил наказание без реального лишения свободы.

Какие вероятные нарушения в деятельности ВККС и ВСП выявила Временная следственная комиссия Верховной Рады: обнародован проект отчёта

Комиссия Власенко — Бужанского зарегистрировала проект отчёта о своей деятельности, в котором описала недостатки работы ВККС и ВСП.

Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации – что решил суд

В суде мужчина объяснил свою неявку в ТЦК религиозными убеждениями и настаивал на праве на альтернативную службу.

Судебная волокита из-за «пропавших документов»: Верховный Суд поставил точку в разводе длиной в два года

Кассационная инстанция признала чрезмерный формализм препятствием для доступа к правосудию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]