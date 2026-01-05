Малый бизнес в Украине: кто самый устойчивый, а кто закрывается через полгода

В Украине за 11 месяцев 2025 года закрылось более 250 тысяч ФЛП.

Более 250 тысяч физических лиц-предпринимателей прекратили деятельность в Украине за 11 месяцев 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра. Всего с начала года было закрыто 250 209 ФЛП, а средний срок существования малого бизнеса в стране составляет 2 года и 4 месяца. Об этом сообщает Опендатабот.

Пик закрытий в январе

Наибольшее количество закрытий пришлось на январь 2025 года — после полумесячной паузы в работе реестров тогда зафиксировали сразу 59 723 прекращения предпринимательской деятельности.

Региональное распределение

Каждый восьмой предприниматель, закрывшийся в 2025 году, работал в Киеве — в столице прекратили деятельность 32 469 ФЛП.

На втором месте по количеству закрытий оказалась Днепропетровская область, где работу завершили 22 645 предпринимателей.

Далее следуют Харьковская область — 20 481 ФЛП, Одесская — 18 714 и Львовская — 16 521.

Самые уязвимые сферы

Самой уязвимой в 2025 году стала сфера розничной торговли — на нее приходится треть всех закрытий, или 77 705 ФЛП. В среднем такие бизнесы работают менее трех лет.

Еще 16 909 предпринимателей прекратили деятельность в сфере оптовой торговли — обычно они работают чуть больше года.

В целом на торговую сферу приходится почти половина всех закрытий малого бизнеса.

Вторыми по количеству прекращений с большим отрывом стали ИТ-предприниматели — в 2025 году закрылось 28 668 таких ФЛП, или каждый девятый среди всех, кто прекратил деятельность.

В то же время ИТ-сфера входит в число самых устойчивых: средний срок работы таких предпринимателей составляет 3 года и 11 месяцев.

Самые устойчивые сферы

Дольше всего в Украине работают ФЛП, занятые в складском хозяйстве — в среднем более 6 лет.

Почти 6 лет, а именно 5 лет и 11 месяцев, длится деятельность предпринимателей в сфере операций с недвижимостью.

Тройку долгожителей замыкают бизнесы по ремонту техники, в частности бытовой, со средним сроком работы 5 лет и 9 месяцев.

Наименее жизнеспособные сферы

Наименее жизнеспособными оказались ФЛП-курьеры — предприниматели, которые закрылись в этой сфере в 2025 году, в среднем работали всего 6 месяцев.

ФЛП в сфере административной и вспомогательной офисной деятельности удерживаются на рынке около 9 месяцев.

Чуть больше года длится деятельность предпринимателей в сфере оптовой торговли и образования.

