Малий бізнес в Україні: хто найстійкіший, а хто закривається через півроку

10:36, 5 січня 2026
В Україні за 11 місяців 2025 року закрилося понад 250 тисяч ФОПів.
Понад 250 тисяч фізичних осіб-підприємців припинили діяльність в Україні за 11 місяців 2025 року. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру. Загалом із початку року було закрито 250 209 ФОПів, а середній термін існування малого бізнесу в країні становить 2 роки та 4 місяці. Про це повідомляє Опендатабот.

Пік закриттів у січні

Найбільша кількість закриттів припала на січень 2025 року — після півторамісячної паузи в роботі реєстрів тоді зафіксували одразу 59 723 припинення підприємницької діяльності.

Регіональний розподіл

Кожен восьмий підприємець, який закрився у 2025 році, працював у Києві — у столиці припинили діяльність 32 469 ФОПів.

На другому місці за кількістю закриттів опинилася Дніпропетровська область, де роботу завершили 22 645 підприємців.

Далі йдуть Харківська область — 20 481 ФОП, Одеська — 18 714 та Львівська — 16 521.

Найвразливіші сфери

Найвразливішою у 2025 році стала сфера роздрібної торгівлі — на неї припадає третина всіх закриттів, або 77 705 ФОПів. У середньому такі бізнеси працюють менше трьох років.

Ще 16 909 підприємців припинили діяльність у сфері оптової торгівлі — зазвичай вони працюють трохи більше року.

Загалом на торговельну сферу припадає майже половина всіх закриттів малого бізнесу.

Другими за кількістю припинень з великим відривом стали ІТ-підприємці — у 2025 році закрилося 28 668 таких ФОПів, або кожен дев’ятий серед усіх, хто припинив діяльність.

Водночас ІТ-сфера входить до числа найстійкіших: середній термін роботи таких підприємців становить 3 роки і 11 місяців.

Найстійкіші сфери

Найдовше в Україні працюють ФОПи, зайняті у складському господарстві — у середньому понад 6 років.

Майже 6 років, а саме 5 років і 11 місяців, триває діяльність підприємців у сфері операцій з нерухомістю.

Трійку довгожителів замикають бізнеси з ремонту техніки, зокрема побутової, із середнім терміном роботи 5 років і 9 місяців.

Найменш життєздатні сфери

Найменш життєздатними виявилися ФОПи-кур’єри — підприємці, які закрилися у цій сфері в 2025 році, в середньому працювали лише 6 місяців.

ФОПи у сфері адміністративної та допоміжної офісної діяльності утримуються на ринку близько 9 місяців.

Трохи більше року триває діяльність підприємців у сфері оптової торгівлі та освіти.

