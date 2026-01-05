Жалобы на ТЦК, страх и демотивация: Дмитрий Лубинец объяснил проблемы мобилизации

Дмитрий Лубинец раскритиковал нынешний подход к мобилизации и объяснил почему.

Иллюстративное изображение: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о росте количества обращений граждан на действия ТЦК и СП во время мобилизации и объяснил, почему действующая система стимулирования военнослужащих является неэффективной. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

По словам омбудсмена, количество обращений граждан с жалобами на действия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки выросло. Часть из них не находит подтверждения, однако статистика свидетельствует о резком увеличении реальных нарушений.

Лубинец отметил, что в отдельных случаях в помещениях ТЦК и СП фиксируются не только ограничения прав, но и признаки уголовных правонарушений.

«Я сразу скажу: не все обращения, которые мы получаем, находят подтверждение. Но, с другой стороны, я вижу статистику, что количество нарушений выросло кардинально. И появились негативные явления, когда в помещениях ТЦК и СП не просто ограничивают права, а, на мой взгляд, даже совершаются уголовные правонарушения», — говорит он.

Омбудсмен подчеркнул, что страх граждан перед представителями ТЦК и СП подрывает единство общества и вредит обороноспособности государства. По его убеждению, Украина не сможет победить в войне, если граждане будут бояться собственных институтов больше, чем угроз со стороны России.

«Слушайте, мы никогда не победим Российскую Федерацию, если граждане Украины будут бояться работников ТЦК и СП больше, чем российских ракет. Никогда. А сейчас мы это видим. Украинское общество просто разделяется. Кто-то поддерживает работников ТЦК и СП, когда видит незаконное сопротивление их действиям: когда применяется сила со стороны граждан Украины по отношению к военным. С другой стороны — общество осуждает действия ТЦК, когда они применяют такую же силу», — заявил он в интервью.

Кроме того, Дмитрий Лубинец раскритиковал нынешний подход к мобилизации, отметив, что вместо аргумента добровольности, рекрутинговых центров и дополнительной мотивации — в том числе финансовой — государство пошло «по пути наименьшего сопротивления». Это, по его словам, приводит к тому, что мобилизованные ищут возможности самовольно покинуть воинские части.

Отдельно омбудсмен остановился на вопросе денежного обеспечения военнослужащих. Он заявил, что нынешние выплаты не соответствуют реальным условиям службы. По его словам, даже боевые доплаты в размере около 100 тысяч гривен не являются «большими зарплатами», учитывая риски, постоянные обстрелы и угрозу жизни. После вывода с передовой выплаты сокращаются до базовых, что делает невозможным нормальное содержание семьи.

В качестве выхода из ситуации Лубинец предложил кардинально изменить систему стимулирования.

«Вознаграждение должно определяться не только тем, находишься ли ты физически на передовой, но и конкретными результатами. Очень правильной была практика: уничтожил танк — должен получить серьезное вознаграждение — 10–20–50 тысяч долларов, когда российский танк стоит 2–3 миллиона. За технику, за укрепления, за каждого оккупанта, за конкретный результат. Это стимулирует профессиональных, обученных военных. Чтобы они понимали: каждый день на передовой — это и защита государства, и финансовая поддержка себя, подразделения, бригады. Это будет работать», — считает он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.