Скарги на ТЦК, страх і демотивація: Дмитро Лубінець пояснив проблеми мобілізації

Дмитро Лубінець розкритикував нинішній підхід до мобілізації і пояснив чому.

Уповноважений Верховна Рада України з прав людини Дмитро Лубінець заявив про зростання кількості звернень громадян на дії ТЦК та СП під час мобілізації та пояснив, чому чинна систему стимулювання військовослужбовців є неефективною. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

За словами омбудсмена, кількість звернень громадян зі скаргами на дії працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зросла. Частина з них не знаходить підтвердження, однак статистика свідчить про різке збільшення реальних порушень.

Лубінець зазначив, що в окремих випадках у приміщеннях ТЦК та СП фіксуються не лише обмеження прав, а й ознаки кримінальних правопорушень.

«Я одразу скажу: не всі звернення, які ми отримуємо, знаходять підтвердження. Але, з іншого боку, я бачу статистику, що кількість порушень зросла кардинально. І з’явилися негативні явища, коли в приміщеннях ТЦК та СП не просто обмежують права, а, на мій погляд, навіть скоюються кримінальні правопорушення», - каже він.

Омбудсмен наголосив, що страх громадян перед представниками ТЦК та СП підриває єдність суспільства і шкодить обороноздатності держави. На його переконання, Україна не зможе перемогти у війні, якщо громадяни боятимуться власних інституцій більше, ніж загроз з боку Росії.

«Слухайте, ми ніколи не переможемо Російську Федерацію, якщо громадяни України будуть боятися працівників ТЦК та СП більше, ніж російських ракет. Ніколи. А зараз ми це бачимо. Українське суспільство просто розділяється. Хтось підтримує працівників ТЦК та СП, коли бачить незаконний опір їхнім діям: коли застосовується сила з боку громадян України відносно військових. З іншого боку – суспільство засуджує дії ТЦК, коли вони застосовують таку ж силу», - заявив він у інтервʼю.

Крім того, Дмитро Лубінець розкритикував нинішній підхід до мобілізації, зазначивши, що замість аргументу добровільності, рекрутингових центрів і додаткової мотивації — зокрема фінансової — держава пішла «шляхом найменшого спротиву». Це, за його словами, призводить до того, що мобілізовані шукають можливості самовільно залишити військові частини.

Окремо омбудсмен зупинився на питанні грошового забезпечення військовослужбовців. Він заявив, що нинішні виплати не відповідають реальним умовам служби. За його словами, навіть бойові доплати у розмірі близько 100 тисяч гривень не є «великими зарплатами», зважаючи на ризики, постійні обстріли та загрозу життю. Після виведення з передової виплати скорочуються до базових, що унеможливлює нормальне утримання сім’ї.

Як вихід із ситуації Лубінець запропонував кардинально змінити систему стимулювання.

«Винагорода має визначатися не тільки тим, чи ти фізично на передовій, а й конкретними результатами. Дуже правильна була практика: знищив танк – маєш отримати серйозну винагороду – 10-20-50 тисяч доларів, коли російський танк коштує 2-3 мільйони. За техніку, за укріплення, за кожного окупанта, за конкретний результат. Це стимулює професійних, навчених військових. Щоб вони розуміли: кожен день на передовій – це і захист держави, і фінансова підтримка себе, підрозділу, бригади. Це буде діяти», - вважає він.

