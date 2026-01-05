Суд в Париже огласит вердикт по делу о травле Брижит Макрон — фигурируют 10 обвиняемых

Среди фигурантов — восемь мужчин и две женщины, которых подозревают в многолетней кампании дезинформации в соцсетях.

Суд в Париже 5 января огласит вердикт по делу о кибербуллинге, в котором фигурируют десять обвиняемых. Их подозревают в распространении ложных утверждений относительно гендера первой леди Франции Брижит Макрон. Процесс, по словам семьи, нанес серьезный ущерб здоровью и семейной жизни. Об этом сообщает The Independent.

Согласно материалам обвинения, восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 60 лет публиковали «многочисленные злонамеренные комментарии». В них безосновательно утверждалось, что супруга президента Макрона якобы родилась мужчиной, а разницу в возрасте между супругами — 24 года — связывали с педофилией. Отдельные публикации просмотрели десятки тысяч пользователей.

Брижит Макрон не присутствовала на двухдневном судебном заседании, которое состоялось в октябре. Вместо нее ее дочь Тифен Озьер дала показания о «ухудшении» жизни матери после эскалации онлайн-атак. По ее словам, первая леди не может игнорировать оскорбления, а последствия этой кампании затронули всю семью, включая внуков президента.

Следствие считает, что ключевую роль в распространении слухов сыграла 51-летняя Дельфин Жегусс, известная под псевдонимом Амандин Руа, которая позиционирует себя как медиум и автор. В 2021 году она опубликовала на YouTube четырехчасовое видео, после чего дезинформация получила широкое распространение.

Аккаунт в X 41-летнего Орельена Пуарсон-Атлана, известного в соцсетях как Зое Саган, был заблокирован в 2024 году после того, как его имя фигурировало в нескольких судебных расследованиях. Среди других обвиняемых — выборное должностное лицо, учитель и специалист в области компьютерных наук. Некоторые из них заявляли в суде, что воспринимали свои публикации как юмор или сатиру и не понимали причин преследования. В случае обвинительного приговора им грозит до двух лет лишения свободы.

Делу предшествовали годы конспирологических теорий, которые ошибочно утверждали, что Брижит Макрон якобы родилась под именем Жан-Мишель Тронье — так на самом деле зовут ее брата. Супруги Макроны также подали иск о клевете в США против консервативной инфлюенсерки Кендес Оуенс.

Эммануель и Брижит Макрон женаты с 2007 года. Они познакомились в лицее, где он учился, а она преподавала. В то время Брижит, в девичестве Озьер, была замужней матерью троих детей и была старше будущего мужа на 24 года.

