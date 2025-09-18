Эммануэль Макрон будет доказывать в суде США, что его жена Брижит — женщина

Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон планируют представить суду США фотографические и научные доказательства, чтобы доказать, что первая леди является женщиной.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит планируют предоставить американскому суду научные и фотодоказательства, чтобы опровергнуть слухи о том, что первая леди якобы родилась мужчиной.

Их адвокат Том Клер в подкасте BBC заявил, что супруги представят соответствующие материалы в рамках иска о клевете против инфлюенсерки Кэндис Оуэнс. Она публично продвигала версию, что Брижит Макрон якобы является трансгендерной женщиной.

«Оскорбительно и изнурительно»

По словам Клера, первая леди восприняла эти заявления как «чрезвычайно оскорбительные» и считает их отвлекающими для президента.

«Когда атакуют твою семью, это изнуряет. Президент — не исключение», — подчеркнул адвокат.

Он подтвердил, что сторона Макронов готова предоставить «экспертные свидетельства научного характера», чтобы доказать ложность обвинений. Также в деле могут быть использованы фотографии Брижит во время беременности и с детьми.

Конспирология и суды

Кэндис Оуэнс неоднократно заявляла, что «поставила свою профессиональную репутацию» на этой версии.

Слухи о поле Брижит Макрон появились несколько лет назад в интернет-сообществах, в частности после видео французских блогеров Амандин Руa и Наташи Рей в 2021 году.

В 2024 году супруги выиграли дело о клевете во Франции против Руa и Рей, но в 2025 году решение было отменено в апелляции по мотивам свободы слова. Макроны подали повторную жалобу.

В июле 2025 года они подали иск против Кэндис Оуэнс в США, обвинив ее в игнорировании проверенных фактов и распространении конспирологических теорий.

Позиция Оуэнс

Юристы инфлюенсерки требуют отклонить иск, утверждая, что дело не имеет отношения к штату Делавэр, где зарегистрированы ее компании, и что процесс в этом суде станет для нее «значительным финансовым бременем».

Оуэнс ранее заявляла, что верит в правдивость своих слов и рассматривает это как реализацию права на свободу выражения.

Позиция Макронов

Сам Эммануэль Макрон объяснил, почему решил судиться:

«Это вопрос чести! Это абсурд. Это человек, который знал, что распространяет неправду, и делал это сознательно, с целью навредить, в угоду идеологии и в связях с ультраправыми».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.