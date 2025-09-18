Практика судів
  1. У світі

Еммануель Макрон доводитиме у суді США, що його дружина Бріжит — жінка

14:09, 18 вересня 2025
Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон планують представити суду США фотографічні та наукові докази, щоб довести, що перша леді є жінкою.
Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит планують надати американському суду наукові та фотодокази, щоб спростувати чутки про те, що перша леді нібито народилася чоловіком.

Їхній адвокат Том Клер на подкасті BBC заявив, що подружжя подасть відповідні матеріали в рамках позову про наклеп проти інфлюенсерки Кендіс Оуенс. Вона публічно просувала версію, що Бріжит Макрон нібито є трансгендерною жінкою.

«Образливо і виснажливо»

За словами Клера, перша леді сприйняла ці заяви як «надзвичайно образливі» і вважає їх відволіканням для президента.

«Коли атакують твою родину, це виснажує. Президент — не виняток», — наголосив адвокат.

Він підтвердив, що сторона Макронів готова надати «експертні свідчення наукового характеру», аби довести хибність звинувачень. Також у справі можуть бути використані фотографії Бріжит під час вагітності та з дітьми.

Конспірологія і суди

Кендіс Оуенс неодноразово заявляла, що «поставила свою професійну репутацію» на цій версії.

Чутки про стать Бріжит Макрон з’явилися кілька років тому у інтернет-спільнотах, зокрема після відео французьких блогерок Амандін Руа та Наташі Рей у 2021 році.

У 2024 році подружжя виграло справу про наклеп у Франції проти Руа та Рей, але у 2025 році рішення скасували в апеляції з мотивів свободи слова. Макрони подали повторну скаргу.

У липні 2025 року вони подали позов проти Кендіс Оуенс у США, звинувативши її в ігноруванні перевірених фактів і поширенні конспірологічних теорій.

Позиція Оуенс

Юристи інфлюенсерки вимагають відхилити позов, стверджуючи, що справа не має стосунку до штату Делавер, де зареєстровані її компанії, і що процес у цьому суді стане для неї «значним фінансовим тягарем».

Оуенс раніше заявляла, що вірить у правдивість своїх слів і розглядає це як реалізацію права на свободу вираження.

Позиція подружжя Макронів

Сам Еммануель Макрон пояснив, чому вирішив судитися:

«Це питання честі! Це абсурд. Це людина, яка знала, що поширює неправду, і робила це свідомо, з метою нашкодити, на догоду ідеології та у зв’язках із крайніми правими».

