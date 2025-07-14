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Апелляционный суд Франции оправдал двух женщин, заявлявших, что Брижит Макрон была мужчиной

11:40, 14 июля 2025
Апелляционный суд Франции оправдал автор слухов о Брижит Макрон.
Апелляционный суд Франции оправдал двух женщин, заявлявших, что Брижит Макрон была мужчиной
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Французский апелляционный суд 10 июля отменил решение в отношении двух женщин, ранее признанных виновными в клевете на первую леди Франции Брижит Макрон. Суд первой инстанции обязал их выплатить 8 000 евро компенсации Макрон и 5 000 евро — ее брату, однако апелляция сняла все обвинения, пишет Le Monde.

Речь идет о деле, начавшемся после того, как в декабре 2021 года женщины опубликовали на YouTube видео, в котором утверждали, будто Брижит Макрон когда-то была мужчиной по имени Жан-Мишель. В ролике духовный медиум Амандин Руа брала интервью у Наташи Рей, называющей себя независимой журналисткой. Рей распространяла тезисы о «государственной лжи» и «аферe», по ее словам — о том, что Жан-Мишель Троньо якобы сменил пол и стал Брижит, а затем вышел замуж за Эммануэля Макрона. В видео также раскрывалась личная информация о брате первой леди.

Эта теория стала вирусной, в том числе и среди конспирологических кругов в США.
Впоследствии Брижит Макрон подала в суд, но апелляционный суд пришел к выводу, что действия обвиняемых не имели злого умысла.

Подобные кампании дезинформации неоднократно касались и других политиков и публичных фигур. В частности, объектами нападок относительно гендера или сексуальной ориентации ранее становились Мишель Обама, Камала Харрис и Джасинда Ардерн.

Отметим, что семья Макронов снова в центре внимания — Брижит отстранилась от Эммануэля на встрече с королем Чарльзом III, видео.

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суд Франция

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