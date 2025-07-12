Семья Макронов снова в центре внимания — Брижит отстранилась от Эммануэля на встрече с королем Чарльзом III, видео

Брижит отстранилась, когда Эммануэль Макрон попытался взять ее за руку на встрече с королем Чарльзом III.

Фото: GettyImages

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», жена президента Франции Эммануэля Макрона ударила его по лицу перед выходом из самолета — этот момент попал на видео.

10 июля семья Макронов снова оказалась в центре внимания. Во время визита в Великобританию супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вела себя странно — отстраненно и постоянно игнорировала своего мужа, пишет Daily Mail.

Сообщается, что сначала она проигнорировала протянутую руку мужа после приземления на авиабазе Нортхолт в Лондоне.

Позднее в сети опубликовали видео, как Брижит отстранилась от руки Эммануэля на встрече с королем Чарльзом III.

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