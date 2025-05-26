Президент Франции Макрон получил пощечину от жены на выходе из самолета, видео

Жена ударила Эммануэля Макрона по лицу перед выходом из самолета во Вьетнаме.

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Жена президента Франции Эммануэля Макрона ударила его по лицу перед выходом из самолета, этот момент попал на камеры. Это произошло во время рабочего визита во Вьетнам.

На распространенных кадрах видно, что после посадки самолета президент Франции получает пощечину от жены.

Как сообщает Le Figaro, Елисейский дворец сначала отрицал подлинность видео, но впоследствии их подтвердил. Один из близких к президенту назвал это обычным «супружеским спором».

«Это был момент, когда президент и его супруга последний раз расслаблялись перед началом поездки, шутя», — прокомментировали в понедельник в окружении Эмманюэля Макрона сопровождающим турне журналистам.

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