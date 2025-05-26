Президент Франції Макрон отримав ляпас від дружини на виході з літака, відео

Дружина вдарила Еммануеля Макрона по обличчю перед виходом із літака у В'єтнамі.

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Дружина президента Франції Еммануеля Макрона вдарила його по обличчю перед виходом із літака, це момент потрапив на відео. Це сталося під час робочого візиту до В'єтнаму.

На розповсюджених кадрах видно, що після посадки літака, президент Франції отримує ляпас від дружини.

Як повідомляє Le Figaro, Єлисейський палац спочатку заперечував автентичність відео, але згодом їх підтвердив. Один із близьких до президента назвав це звичайною «подружньою суперечкою».

«Це був момент, коли президент і його дружина востаннє розслаблялися перед початком поїздки, жартуючи», — прокоментували в понеділок в оточенні Емманюеля Макрона журналістам, які супроводжують турне.

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