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Паркуються де хочуть, їдуть як хочуть – дипломати масово порушують ПДР у Берліні

19:56, 26 травня 2025
У Берліні зростає кількість порушень ПДР дипломатами і Україна – серед лідерів.
Паркуються де хочуть, їдуть як хочуть – дипломати масово порушують ПДР у Берліні
Фото: Visit Ukraine
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У столиці Німеччини стрімко зростає кількість порушень правил дорожнього руху автомобілями з дипломатичними номерами. Як повідомляє видання Tagesspiegel із посиланням на поліцію Берліна, у 2025 році було зафіксовано 18 288 таких випадків — у середньому майже 50 щодня.

Найпоширенішими правопорушеннями стали неправильне паркування та перевищення швидкості. Утім, через дипломатичний імунітет винуватці не несуть відповідальності — справи просто закривають.

До десятки країн, представники яких найчастіше порушували правила, увійшла й Україна. Лідирує список посольство Саудівської Аравії з 1225 випадками. Далі — США (1162), Ірак, Туреччина, Азербайджан, Катар, Єгипет, Україна, Італія та ОАЕ.

Поліція також фіксує, що у разі ДТП водії з дипломатичними номерами нерідко залишають місце аварії. Торік так сталося більш ніж у половині зареєстрованих інцидентів.

Загалом кількість таких порушень зросла на 10% порівняно з 2024 роком, що свідчить про погіршення ситуації другий рік поспіль. Хоча в окремі попередні роки зафіксована кількість інцидентів сягала понад 20 тисяч.

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поліція ПДР Німеччина

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