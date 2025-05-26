Паркуются где хотят, едут как хотят – дипломаты массово нарушают ПДД в Берлине

В Берлине растет количество нарушений ПДД дипломатами и Украина – среди лидеров.

Фото: Visit Ukraine

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В столице Германии стремительно растет количество нарушений правил дорожного движения автомобилями с дипломатическими номерами. Как сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на полицию Берлина, в 2025 году было зафиксировано 18 288 таких случаев - в среднем почти 50 ежедневно.

Самыми распространенными правонарушениями стали неправильная парковка и превышение скорости. Впрочем, из-за дипломатического иммунитета виновники не несут ответственности - дела просто закрывают.

В десятку стран, представители которых чаще всего нарушали правила, вошла и Украина. Лидирует список посольство Саудовской Аравии с 1225 случаями. Далее - США (1162), Ирак, Турция, Азербайджан, Катар, Египет, Украина, Италия и ОАЭ.

Полиция также фиксирует, что в случае ДТП водители с дипломатическими номерами нередко покидают место аварии. В прошлом году так произошло более чем в половине зарегистрированных инцидентов.

В целом количество таких нарушений выросло на 10% по сравнению с 2024 годом, что свидетельствует об ухудшении ситуации второй год подряд. Хотя в отдельные предыдущие годы зафиксированное количество инцидентов достигало более 20 тысяч.

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