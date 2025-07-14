Принятие Кодекса административного судопроизводства Украины стало социальной революцией в государстве, — председатель Запорожского окружного админсуда Олег Прудивус

Запорожский окружной административный суд провел ежегодную научно-практическую конференцию по случаю 20-летия принятия КАСУ.

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По случаю 20-летия принятия Кодекса административного судопроизводства Запорожский окружной административный суд провел традиционную ежегодную научно-практическую конференцию на тему: «20 лет действия Кодекса административного судопроизводства как составляющая истории украинской государственности».

Непосредственное участие в мероприятии приняли глава Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, судьи Конституционного Суда Украины и Верховного суда, председателя Третьего апелляционного административного суда и Днепропетровского окружного административного суда, судьи, а также представители Харьковской и Запорожской научных школ по административному праву.

С приветственным словом и приветствиями к участникам научно-практической конференции обратился председатель Запорожского окружного административного суда, член Высшего совета правосудия в 2018-2022 гг., кандидат юридических наук, доцент Олег Прудивус, который отметил, что в период с 20 июня по 10 июля ежегодно в Украине отмечаются Дни административной юстиции, а в этом году эти дни имеют особое значение, поскольку отмечается 20-летие со дня принятия важнейшего документа административной юстиции – Кодекса административного судопроизводства Украины.

Уже традиционным показался предложенный главой Запорожского окружного административного суда смешанный формат конференции, заключавшийся в гармоничном сочетании ее участниками в своих выступлениях приветственных речей и профессиональных докладов по актуальным вопросам административного судопроизводства в Украине.

В своем докладе по теме «20 лет Кодекса административного судопроизводства Украины: сложный путь построения архитектуры правового сознания» Олег Прудивус отметил, что становление в 1991 году Украины как независимого государства обозначило начало формирования собственной национальной административной юстиции. Этот период характеризуется активным развитием российского законодательства в области административной юстиции.

В частности, 28 апреля 1992 года Верховная Рада приняла Концепцию судебно-правовой реформы в Украине. Анализ содержания Концепции свидетельствует о том, что это был первый глубоко продуманный, концептуальный документ, в котором прослеживается системный подход к вопросу реформирования системы судебной власти государства и использования научной методологии.

В 1998 году Концепция административной реформы обосновала роль административной юстиции как формы судебного контроля над деятельностью органов государственной власти.

В 2002 году принят Закон Украины "О судоустройстве Украины", в котором на законодательном уровне определили, что в Украине, которая должна быть демократическим правовым государством, будет административная юстиция.

6 июля 2005 года Верховная Рада Украины приняла Кодекс административного судопроизводства Украины, в котором обозначила полномочия административных судов по рассмотрению дел административной юрисдикции, порядок обращения в административные суды и порядок осуществления административного судопроизводства.

Руководитель суда подчеркнул, что 06.07.2005 – это значимая дата, поскольку принятие Кодекса административного судопроизводства стало своего рода социальной революцией, которая ввела контроль над субъектами властных полномочий и закрепила основополагающие принципы административного судопроизводства – презумпцию виновности субъекта властных полномочий и официальное выяснение всех обстоятельств дела.

Глава суда отметил, что с этого момента начала меняться не только осведомленность субъектов властных полномочий, но и был сформирован новый гражданин – хозяин Государства, качественно новое источника власти.

На данный момент общество не видит своей жизни без административных судов, существование правовой системы Украины невозможно без административной юстиции.

Первым среди приглашенных гостей с приветственным словом к участникам мероприятия обратился председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины Михаил Смокович, который отметил, что Запорожский окружной административный суд и его руководитель демонстрируют системный подход в вопросе празднования Дней административной юстиции в Украине и тем самым вносят значительный вклад в развитие общенациональной концепции укрепления в обществе авторитета судебной власти в Украине.Он представил аудитории свою доклад на тему: «Административное судопроизводство на страже Украинской государственности: состояние, вызовы и перспективы».

Свое выступление он начал с истории принятия Кодекса административного судопроизводства. Именно этот нормативно-правовой акт стал толчком к началу деятельности административных судов и к развитию системы административных судов. И самое главное, стал тем инструментом, который способствует защите прав, свобод и интересов человека и гражданина в нашем государстве. Процесс принятия Кодекса проходил непросто.

Он был принят Верховной Радой 17 марта 2005 года, но Президент наложил вето. 6 июля 2005 года Верховная Рада все же проголосовала за этот Кодекс в новой редакции 305 голосами парламентариев и преодолела вето. Это огромный успех для украинского общества, ведь во всех странах, включая Украину, административная юстиция – это достояние.

Это результат борьбы общества, борьбы украинского народа за то, чтобы выполнять свои конституционные функции по контролю над властью. Конституцией Украины прямо предусмотрено, что украинский народ контролирует власть, но для этого нужны инструменты, и именно таким инструментом стали административные суды.

Руководитель Кассационного административного суда подчеркнул, что за 20 лет существования судами административной юстиции рассмотрено более 20 млн судебных дел. Конституционное право на судебную защиту своих прав и свобод гарантируется каждому, даже во время действия правового режима военного положения, поэтому административная юстиция в пределах своей юрисдикционной компетенции обязана обеспечить эту защиту справедливо, непредвзято, своевременно и эффективно.

Также глава Кассационного административного суда отметил, что за 20 лет Кодекс административного судопроизводства претерпел множество изменений, он постоянно в развитии как живой организм, который реагирует на изменения в обществе, поставленный для защиты прав и свобод физических и юридических лиц, поскольку административное судопроизводство является форпостом государственности в Украине.

К поздравлениям участников научно-практической конференции по случаю 20-й годовщины принятия Кодекса административного судопроизводства Украины присоединился судья Конституционного Суда Украины, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Виктор Городовенко.

В частности, Виктор Городовенко отметил неукротимость Запорожского края как исторически присущую ему черту и высоко оценил результаты деятельности административной юстиции в Украине в целом и Запорожского окружного административного суда в частности.После церемониальной части выступления Виктор Городовенко представил аудитории доклад на тему: «Кодекс административного судопроизводства Украины в актах Конституционного Суда Украины».

Докладчик отметил, что принятие Кодекса административного судопроизводства Украины – это знаковое событие в государственном строительстве Украины, реализация европейской модели защиты прав человека.

Появление Кодекса вызвало много замечаний со стороны субъектов властных полномочий, поскольку он сужал их дискрецию, устанавливал новые ограничения, что стало предметом рассмотрения многих дел Конституционным Судом Украины.

В качестве следующего докладчика выступил Семен Стеценко, судья Верховного Суда, доктор юридических наук, профессор, академик Национальной академии правовых наук Украины, Заслуженный деятель науки и техники Украины с докладом «Сьогодення адміністративної юстиції України: пошук балансу на засадах верховенства права».Семен Стеценко заметил, что при рассмотрении административных дел судьи должны соблюдать баланс между интересами государства и человека.

Сбалансированное административное судопроизводство – это справедливые, непредвзятые, законные и обоснованные судебные решения. В реалиях настоящего времени судьи вынуждены балансировать между теорией, практикой и фактическим состоянием дел в государстве. Поэтому поиск баланса при принятии судебных решений на принципах верховенства права – это задача и долг каждого судьи.

Гармоничным также стал выступление проректора по научной работе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, доктора юридических наук, профессора Дмитрия Лученко, который акцентировал внимание научного сообщества на роли административной юстиции в условиях современных испытаний.

Освещая тему доклада «Функціонування адміністративних судів в Україні в умовах воєнного стану та у повоєнний період», Дмитрий Лученко отметил, что при создании административной юстиции законодатели желали найти баланс между интересами государства и граждан, но затем начали возникать вопросы: «Нужна ли государству независимая административная юстиция?».

В результате перед украинской судебной системой встали серьезные вызовы. Общество активно критиковало судей из-за отсутствия независимости, непредвзятости, прозрачности и подотчетности.Для создания независимого и непредвзятого правосудия были приняты Стратегия развития судебной системы в Украине на 2015–2020 годы и Стратегия развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021–2023 годы, но они не были выполнены.

Основной недостаток этих программ – отсутствие определенной цели при реформировании судебной системы, реформы проводятся ради реформ, что не будет способствовать принципу верховенства права.Докладчик подчеркнул, что в условиях настоящего времени должны объединиться ученые, судьи и общество для определения твердой и понятной цели стратегии реформирования судебной системы на принципах верховенства права.Научно-практическую конференцию продолжил председатель Третьего апелляционного административного суда, доктор философии в области права Анатолий Коршун с докладом: «20 лет КАСУ: шаги внедрения и пути реализации в Днепропетровском апелляционном административном округе».

Руководитель Третьего административного апелляционного суда остановился на истории создания апелляционного суда и округа, вспомнил вызовы, которые стояли перед судьями и аппаратом судов в тот момент. Анатолий Коршун подчеркнул, что суды, органы и учреждения системы правосудия в условиях правового режима военного положения продолжают действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и способом, определенными Конституцией Украины и законами Украины, судьи прилагают все усилия, чтобы рассматривать дела с сохранением баланса между интересами государства и защитой прав граждан.

Декан юридического факультета Запорожского национального университета, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины, Заслуженный юрист Украины Татьяна Коломоец посвятила свой доклад влиянию КАС Украины на модернизацию содержания юридического образования в Украине. Она подчеркнула, что многие специализированные дисциплины, связанные с административным правом, стали обязательными для изучения на юридическом факультете Запорожского национального университета.

Присутствующих на научно-практической конференции приветствовал Владимир Горбалинский, председатель Днепропетровского окружного административного суда, доктор юридических наук.

Руководитель Днепропетровского окружного административного суда вспомнил историю возникновения административных судов Украины, подчеркнул, что в административной юстиции работают активные, небезразличные и принципиальные люди, особенно остановился на роли работников аппарата судов в обеспечении устойчивой работы при осуществлении судопроизводства.

Завершая научно-практическую конференцию, Олег Прудивус заметил, что проведенное мероприятие направлено на повышение авторитета административной юстиции, призвал еще больше сплотиться для достижения реализации принципа верховенства права не только при вынесении судебных решений, но и в своей деятельности, поскольку утверждение прав, свобод и интересов физических лиц, прав и интересов юридических лиц в сфере публично-правовых отношений должно оставаться неизменным ориентиром в деятельности отечественных административных судов.

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