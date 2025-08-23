В Ровно мужчине вместо условного назначили реальное наказание за торговлю наркотиками

У него правоохранители обнаружили 13 пакетов с психотропным веществом.

Львовский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и вынес новый приговор жителю Ровно, которого обвиняли в незаконном приобретении, хранении и сбыте амфетамина. Об этом сообщает областная прокуратура.

В июле 2021 года правоохранители разоблачили тогда еще 19-летнего закладчика. В один день полицейские обнаружили 13 свертков с психотропным веществом, которые он спрятал в разных местах города Ровно.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и объяснил, что согласился на продажу запрещенных веществ после полученного в мессенджере предложения, руководствуясь любопытством.

В январе 2022 Ровенский городской суд признал парня виновным, назначил ему 5 лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в 3 года на основании ст. 75 УК Украины.

Прокуратура считала такое решение слишком мягким, учитывая опасность и дерзость преступления, и неоднократно оспаривала его в апелляции и кассации.

Недавно Львовский апелляционный суд, рассмотрев материалы дела и выслушав аргументы сторон, согласился с доводами прокуратуры и назначил реальное наказание – 5 лет лишения свободы.

