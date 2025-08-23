У Рівному чоловіку замість умовного призначили реальне покарання за торгівлю наркотиками

У нього правоохоронці знайшли 13 пакунків із психотропною речовиною.

Львівський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та постановив новий вирок мешканцю Рівного, якого обвинувачували у незаконному придбанні, зберіганні та збуті амфетаміну. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У липні 2021 року правоохоронці викрили тоді ще 19-річного закладчика. В один день поліцейські виявили 13 згортків із психотропною речовиною, які він сховав у різних місцях Рівного.

Під час слідства обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що погодився на продаж заборонених речовин після отриманої у месенджері пропозиції, керуючись цікавістю.

У січні 2022 року Рівненський міський суд визнав хлопця винним, призначив йому 5 років позбавлення волі, проте звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном у 3 роки на підставі ст. 75 КК України.

Прокуратура вважала таке рішення занадто м’яким, враховуючи небезпечність та зухвалість злочину, і неодноразово оскаржувала його в апеляції та касації.

Нещодавно Львівський апеляційний суд, розглянувши матеріали справи та вислухавши аргументи сторін, погодився з доводами прокуратури та призначив реальне покарання – 5 років позбавлення волі.

