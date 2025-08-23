На Полтавщине женщина издевалась над ребенком и снимала это на видео для заработка

Горе-мать прибегала к насилию над ребенком и фиксировала это на видео, чтобы заработать.

В Горишних Плавнях на Полтавщине правоохранители задержали женщину по подозрению в насилии собственной малолетней дочери. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что в течение 2024 года женщина совершала действия интимного характера по отношению к ребенку, снимала их на мобильный телефон и распространяла отснятые материалы в интернете с целью получения прибыли.

Женщина получила подозрение и находится под стражей.

