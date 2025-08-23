На Полтавщині жінка знущалася з дитини та знімала це на відео для заробітку

Горе-мати вдавалася до насильства над дитиною та фіксувала це на відео, щоб заробити.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Горішніх Плавнях на Полтавщині правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у насильстві власної малолітньої доньки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідство встановило, що протягом 2024 року жінка вчиняла дії інтимного характеру стосовно дитини, знімала їх на мобільний телефон та поширювала відзняті матеріали в інтернеті з метою отримання прибутку.

Жінка отримала підозру та наразі перебуває під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.