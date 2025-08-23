Практика судів
На Полтавщині жінка знущалася з дитини та знімала це на відео для заробітку

23:27, 23 серпня 2025
Горе-мати вдавалася до насильства над дитиною та фіксувала це на відео, щоб заробити.
На Полтавщині жінка знущалася з дитини та знімала це на відео для заробітку
У Горішніх Плавнях на Полтавщині правоохоронці затримали жінку, яку підозрюють у насильстві власної малолітньої доньки. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Слідство встановило, що протягом 2024 року жінка вчиняла дії інтимного характеру стосовно дитини, знімала їх на мобільний телефон та поширювала відзняті матеріали в інтернеті з метою отримання прибутку.

Жінка отримала підозру та наразі перебуває під вартою. 

