Как повлияет на работодателя ситуация, когда работник сообщил об инвалидности с задержкой — объяснение Гоструда

В трудовых отношениях случаются ситуации, когда работник не сразу сообщает работодателю об установлении ему инвалидности. Это может создать определённые правовые последствия для сторон трудового договора.

Важно разобраться, несёт ли работодатель ответственность в таком случае и какие шаги он должен предпринять, получив запоздалое сообщение.

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда разъясняет, что статус лица с инвалидностью возникает с момента установления инвалидности, льготы для лиц с инвалидностью возникают именно со дня установления инвалидности (даже если работник предоставил соответствующие документы несколько позже).

Во-первых, необходимо добавить копию документа, подтверждающего инвалидность, в личное дело работника.

Работодателю нужно определить продолжительность отпуска работника за рабочий год, в котором ему установлена инвалидность. Право на удлинённый отпуск установлено ч. 7 ст. 6 Закона Украины от 15.11.1996 №504/96-ВР «Об отпусках», а именно: лицам с инвалидностью I и II групп предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 календарных дней, а лицам с инвалидностью III группы – 26 календарных дней.

Право на льготный отпуск возникает с дня установления работнику инвалидности, исходя из этого нужно пересчитать количество положенных такому работнику дней ежегодного основного отпуска, исходя не из 24 календарных дней, а из 26 или 30 дней (в зависимости от группы инвалидности).

Согласно ч. 13 ст. 8 Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учёте единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», для предприятий, учреждений и организаций, физических лиц – предпринимателей, в том числе тех, которые выбрали упрощённую систему налогообложения, где работают лица с инвалидностью, разрешается применять льготную ставку ЕСВ – 8,41% вместо общей 22% к заработной плате лиц с инвалидностью.

Ставку ЕСВ 8,41% можно применять только после предоставления работником документа, подтверждающего установление ему инвалидности. Льготная ставка действует с даты получения соответствующего документа работодателем, даже если инвалидность установлена ранее.

Также необходимо убедиться, что работа, выполняемая таким работником, не противопоказана ему по состоянию здоровья.

В случае если работник не может выполнять прежние трудовые обязанности, нужно выяснить, возможно ли перевести работника на другую работу в соответствии с рекомендациями врачей и согласится ли работник на перевод.

В случае перевода работника по состоянию здоровья на более лёгкую или другую постоянную нижеоплачиваемую работу, по общему правилу за ним сохраняется прежний средний заработок в течение 2 недель со дня перевода.

В случае если перевод такого работника невозможен или он отказывается от такого перевода, необходимо рассмотреть вопрос о начале процедуры увольнения работника на основании п. 2 ч. 1 ст. 40 КЗоТ.

