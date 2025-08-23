Можно ли использовать РРО и чек на иностранном языке — разъяснение ГНС

Предприниматели должны настраивать РРО или программный РРО и выдавать покупателям фискальный чек на украинском языке.

Использование регистраторов расчетных операций и программных РРО является обязательным требованием для большинства субъектов хозяйствования в Украине. Одним из распространенных вопросов предпринимателей является то, разрешено ли печатать фискальный чек на иностранном языке, например, для обслуживания иностранных клиентов.

В ГНС в Черновицкой области информируют, что применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом.

Функционирование и применение украинского языка как государственного в сферах общественной жизни регулируется Законом Украины от 25.04.2019 №2704-VIII «О обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на всей территории Украины.

В преамбуле Закона №2704 указано, что в соответствии с Решением Конституционного Суда Украины от 14.12.1999 №10-рп/99, украинский язык как государственный является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления (язык актов, работы, делопроизводства, документации и т. д.), а также в других публичных сферах общественной жизни, которые определяются законом.

Согласно ст. 1 Закона №2704 единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык.

Языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.

Предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, физические лица – предприниматели, другие субъекты хозяйствования, которые обслуживают потребителей (кроме случаев, установленных ч. 3 ст. 30 Закона №2704), осуществляют обслуживание и предоставляют информацию о товарах (услугах), в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги, на государственном языке. Информация на государственном языке может дублироваться другими языками.

Согласно ч. 3 ст. 30 Закона №2704 по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться также на другом языке, приемлемом для сторон.

Учитывая изложенное, субъекты хозяйствования обязаны осуществлять программирование регистратора расчетных операций/программного РРО и выдавать потребителю фискальный чек на украинском языке.

В то же время, при программировании в РРО/ПРРО обязательных реквизитов фискального чека наряду с украинским языком можно использовать иностранный язык, текст которого будет дублировать информацию, указанную на украинском языке.

Все расчетные, первичные, бухгалтерские и учетные документы должны составляться на государственном языке, при этом внесение в них дополнительной информации, в том числе дублирование информации, указанной в таких документах, на иностранном языке не запрещено.

Отсутствие обязательных реквизитов на государственном языке будет приводить к нарушению требований законодательства Украины.

