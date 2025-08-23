Практика судів
  1. В Україні

Чи можна використовувати РРО та чек іноземною мовою — роз’яснення ДПС

21:35, 23 серпня 2025
Підприємці повинні налаштовувати РРО або програмний РРО та видавати покупцям фіскальний чек українською мовою.
Чи можна використовувати РРО та чек іноземною мовою — роз’яснення ДПС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Використання реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО є обов’язковою вимогою для більшості суб’єктів господарювання в Україні. Одним із поширених запитань підприємців є те, чи дозволено друкувати фіскальний чек іноземною мовою, наприклад, для обслуговування іноземних клієнтів.

У ДПС у Чернівецькій області інформують, що застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Функціонування і застосування української мови як державної у сферах суспільного життя регулюється Законом України від 25.04.2019 №2704-VIII «Про забезпечення функціонування української мови як державної» на всій території України.

У преамбулі Закону №2704 зазначено, що відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 №10-рп/99, українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом.

Згідно з ст. 1 Закону №2704 єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська мова.

Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.

Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи – підприємці, інші суб’єкти господарювання, що обслуговують споживачів (крім випадків, встановлених ч. 3 ст. 30 Закону №2704), здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.

Згідно з ч. 3 ст. 30 Закону №2704 на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.

Враховуючи викладене, суб’єкти господарювання зобов’язані здійснювати програмування реєстратора розрахункових операцій/програмного РРО та видавати споживачу фіскальний чек на українській мові.

Водночас, під час програмування в РРО/ПРРО обов’язкових реквізитів фіскального чека поряд з українською мовою можна використовувати іноземну мову, текст якої буде дублювати інформацію зазначену українською мовою.

Всі розрахункові, первинні, бухгалтерські та облікові документи мають бути складенні державною мовою, при цьому, внесення до них додаткової інформації, в тому числі дублювання інформації зазначеної в таких документах іноземною мовою, не заборонено. 

Відсутність обов’язкових реквізитів державною мовою буде призводити до порушення вимог законодавства України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вирішив боротися з погіршенням платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за житлово-комунальні послуги

Зміни стосовно поліпшення платіжної дисципліни у сфері сплати комунальних послуг торкнуться також військовослужбовців та ветеранів.

Військовозобов’язаним чоловікам за кордоном може загрожувати кримінальне переслідування, якщо вони не повернуться – Кабмін вніс законопроект

На думку очільника МВС Ігоря Клименка, зміни до КПК спонукатимуть призовників та військовозобов’язаних до добровільного повернення в Україну задля уникнення кримінальної відповідальності.

«Це такий комплексний механізм, який потрібно через багато різних органів разом трекати» — міністр економіки Олексій Соболев про мораторій на перевірки бізнесу

«Ми домовляємось про різноманітні внутрішні дашборди, щоб постійно трекати і постійно там актуалізовувати» – міністр економіки Олексій Соболев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

Здобувачам профосвіти зможуть платити винагороду — Рада прийняла закон про професійну освіту

Закон передбачає, що винагорода за виконану роботу в межах проходження практичної підготовки перераховується на рахунок здобувачів професійної освіти на підставі студентського трудового договору.

Рада підтримали зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Законопроект передбачає заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду