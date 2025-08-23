Практика судов
  1. В Украине

На Днепропетровщине дрон РФ попал в микроавтобус: есть погибший

22:58, 23 августа 2025
В Синельниковском районе погиб мужчина из-за удара дрона.
На Днепропетровщине дрон РФ попал в микроавтобус: есть погибший
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Синельниковском районе Днепропетровщины 23 августа российские войска атаковали микроавтобус ударным дроном.

В результате удара погиб 59-летний мужчина, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также в районе из-за обстрелов пострадали в общей сложности девять человек, среди них - 10-летний ребенок.

Оккупанты наносили удары по населенным пунктам дронами и управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома, учебное заведение и автомобиль.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин решил бороться с ухудшением платежной дисциплины получателей льгот по оплате за жилищно-коммунальные услуги

Изменения относительно улучшения платежной дисциплины в сфере оплаты коммунальных услуг коснутся также военнослужащих и ветеранов.

Военнообязанным мужчинам за границей может грозить уголовное преследование, если они не вернуться – Кабмин внес законопроект

По мнению главы МВД Игоря Клименко, изменения в УПК будут побуждать призывников и военнообязанных к добровольному возвращению в Украину во избежание уголовной ответственности.

«Это такой комплексный механизм, который нужно через многие разные органы вместе трекать» — министр экономики Алексей Соболев о моратории на проверки бизнеса

«Мы договариваемся о разнообразных внутренних дашбордах, чтобы постоянно трекать и постоянно там актуализировать» – министр экономики Алексей Соболев пояснил, как будет работать мораторий на проверки бизнеса.

Соискателям профобразования смогут платить вознаграждение — Рада приняла закон о профессиональном образовании

Закон предусматривает, что вознаграждение за выполненную работу в рамках прохождения практической подготовки перечисляется на счет соискателей профессионального образования на основании студенческого трудового договора.

Рада поддержала изменения в Избирательный кодекс касательно процедуры обжалования отзыва депутатов местных советов

Законопроект предусматривает запрет территориальным избирательным комиссиям принимать решения о замещении депутатов, чьи полномочия досрочно прекращены в связи с отзывом по народной инициативе, до завершения рассмотрения споров.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ярослав Головачов
    Ярослав Головачов
    голова Київського апеляційного суду
  • Михайло Смокович
    Михайло Смокович
    голова Касаційного адміністративного суду суду у складі Верховного Суду
  • Олег Антонюк
    Олег Антонюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Вікторія Коваль
    Вікторія Коваль
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Марія Аракелян
    Марія Аракелян
    суддя Одеського окружного адміністративного суду