На Днепропетровщине дрон РФ попал в микроавтобус: есть погибший

В Синельниковском районе Днепропетровщины 23 августа российские войска атаковали микроавтобус ударным дроном.
В результате удара погиб 59-летний мужчина, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Также в районе из-за обстрелов пострадали в общей сложности девять человек, среди них - 10-летний ребенок.
Оккупанты наносили удары по населенным пунктам дронами и управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома, учебное заведение и автомобиль.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.