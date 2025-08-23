На Днепропетровщине дрон РФ попал в микроавтобус: есть погибший

В Синельниковском районе погиб мужчина из-за удара дрона.

В Синельниковском районе Днепропетровщины 23 августа российские войска атаковали микроавтобус ударным дроном.

В результате удара погиб 59-летний мужчина, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Также в районе из-за обстрелов пострадали в общей сложности девять человек, среди них - 10-летний ребенок.

Оккупанты наносили удары по населенным пунктам дронами и управляемыми авиабомбами. Повреждены жилые дома, учебное заведение и автомобиль.

