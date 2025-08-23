На Дніпропетровщині дрон РФ влучив у мікроавтобус: є загиблий

У Синельниківському районі загинув чоловік через удару дрона.

У Синельниківському районі Дніпропетровщини 23 серпня російські війська атакували мікроавтобус ударним дроном.

Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також в районі через обстріли постраждали загалом дев'ятеро осіб, серед них - 10-річна дитина.

Окупанти завдавали ударів по населених пунктах дронами та керованими авіабомбами. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад та автомобіль.

