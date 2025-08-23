Работала в исправительной колонии во время оккупации: в Херсоне судили коллаборантку

Женщину посадили на 8 лет.

Херсонский городской суд признал виновной в коллаборационной деятельности 46-летнюю бывшую инспекторку «Дарьевской исправительной колонии №10», во время временной оккупации Херсонщины добровольно перешедшую на службу к врагу. Об этом сообщает ГБР.

Как стало известно, в 2022 году она согласилась работать на оккупационную администрацию и заняла должность инспектора колонии. На этой должности она обеспечивала охрану в учреждении исполнения наказаний, выполняя указания и распоряжения руководителей оккупационной администрации РФ.

После освобождения региона женщина долго скрывалась от украинских правоохранителей. В начале марта 2025 года ее разоблачили и задержали.

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах в течение 10 лет.

Приговора суда она ждала под стражей.

