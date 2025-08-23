Працювала у виправній колонії під час окупації: у Херсоні засудили колаборантку

Жінку ув’язнили на 8 років.

Фото: ДБР

Херсонський міський суд визнав винною у колабораційній діяльності 46-річну колишню інспекторку «Дар’ївської виправної колонії №10», яка під час тимчасової окупації Херсонщини добровільно перейшла на службу до ворога. Про це повідомляє ДБР.

Як стало відомо, у 2022 році вона погодилася працювати на окупаційну адміністрацію та зайняла посаду інспекторки колонії. На цій «посаді» вона забезпечувала охорону в установі виконання покарань, виконуючи вказівки і розпорядження керівників окупаційної адміністрації РФ.

Після звільнення регіону жінка тривалий час переховувалася від українських правоохоронців. На початку березня 2025 року її викрили та затримали.

Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних органах протягом 10 років.

На вирок суду вона чекала під вартою.

