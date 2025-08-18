Практика судов
Киевлян призывают закрывать окна — началась сезонная миграция летучих мышей.

10:50, 18 августа 2025
В Киеве летучие мыши массово залетают в квартиры: одна открытая форточка может обернуться целой колонией в доме.
Киевлян призывают закрывать окна — началась сезонная миграция летучих мышей.
В столице началась сезонная миграция летучих мышей, во время которой животные преодолевают сотни километров и могут залетать в жилые помещения. Об этом сообщила Команда спасения животных города Киева.

Специалисты объясняют: открытое окно без сетки или щель в форточке могут стать ловушкой для летучих мышей. Попав внутрь, они часто не могут выбраться, что грозит появлением в квартире целой колонии.

Для самих животных это также опасно — в помещении они могут травмироваться или погибнуть, особенно если хозяева длительное время отсутствуют.

В Украине обитают как оседлые, так и мигрирующие виды летучих мышей: одни проводят лето здесь, другие прилетают зимовать, а часть лишь пролетает территорией страны. Все виды, встречающиеся в Украине, занесены в Красную книгу, так как их популяция стремительно сокращается.

Экологи призывают жителей заботиться и о собственном доме, и о диких животных: устанавливать сетки на окна и закрывать их на время отпуска.

В команде спасателей призвали распространять информацию, ведь она может спасти жизнь летучим мышам.

