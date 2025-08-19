«Это такой комплексный механизм, который нужно через многие разные органы вместе трекать» — министр экономики Алексей Соболев о моратории на проверки бизнеса

«Мы договариваемся о разнообразных внутренних дашбордах, чтобы постоянно трекать и постоянно там актуализировать» – министр экономики Алексей Соболев пояснил, как будет работать мораторий на проверки бизнеса.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время презентации программы действий Кабмина на 2025 год министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев пояснил, как будет работать мораторий на проверки бизнеса.

Отметим, что в программе действий правительства касательно моратория указано следующее: «Предусматривается внедрение 5-летнего моратория на проверки бизнеса, ускорение процесса приватизации, создание стимулов для развития производства в Украине, привлечение частного сектора к реализации инфраструктурных проектов и восстановления, открытие новых рынков и расширение экспорта, проведение дерегуляционных мероприятий, а также привлечение инвестиционных фондов из США и ЕС».

Итак, Алексей Соболев объяснил следующее.

«В целом, цель, чтобы снять давление на бизнес, это касается и органов рыночного надзора, и правоохранительных органов, в первую очередь, кроме «подакцизной» группы, потому что мы все понимаем, что там проблема.

То есть, в целом это такой комплексный механизм, который нужно будет через очень много разных органов, которые у нас есть, вместе трекать.

Мы работаем с Офисом Генерального прокурора для того, чтобы смотреть то, что они могут контролировать.

Есть вещи, касательно которых также будем сотрудничать с БЭБ для того, чтобы понимать, как они это делают.

Отдельно говорим по рыночному надзору.

В целом рыночный надзор переводим на рискоориентированный подход для того, чтобы только для рискованных компаний, которые не платят налоги, их видно очень часто, будут проверки.

Для остальных действительно действует мораторий, но это очень такой практический инструмент, который нужно в том числе цифровыми методами (отслеживать – прим. ред.). Мы там договариваемся о дашбордах разнообразных внутренних, трекать и постоянно там актуализировать», отметил министр экономики Алексей Соболев.

На вопрос, касается ли этот мораторий также проверок налоговой Алексей Соболев отметил следующее.

«У нас много правоохранительных органов, но, да, это касается, ну, всех правоохранительных органов, которые есть. Просто говорил, что то, как мы договаривались и говорили, «подакцизная» группа, да, находится под надзором. Все остальные бизнес на рискоориентированный подход и где белый бизнес нет проверок», пояснил министр экономики Алексей Соболев.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.