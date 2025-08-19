«Це такий комплексний механізм, який потрібно через багато різних органів разом трекати» — міністр економіки Олексій Соболев про мораторій на перевірки бізнесу

«Ми домовляємось про різноманітні внутрішні дашборди, щоб постійно трекати і постійно там актуалізовувати» – міністр економіки Олексій Соболев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час презентації програми дій Кабміну на 2025 рік міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

Зазначимо, що у програмі дій уряду стосовно мораторію вказано наступне: «Передбачається запровадження 5-річного мораторію на перевірки бізнесу, прискорення процесу приватизації, створення стимулів для розвитку виробництва в Україні, залучення приватного сектору до реалізації інфраструктурних проектів та відновлення, відкриття нових ринків і розширення експорту, проведення дерегуляційних заходів, а також залучення інвестиційних фондів зі США та ЄС».

Отже, Олексій Соболев пояснив наступне.

«Загалом, мета, щоб зняти тиск на бізнес, це стосується і органів ринкового нагляду, і правоохоронних органів, в першу чергу, окрім «підакцизної» групи, бо ми всі розуміємо, що там проблема.

Тобто, загалом це такий комплексний механізм, який потрібно буде через дуже багато різних органів, які у нас є, разом трекати.

Ми працюємо з Офісом Генерального прокурора для того, щоб дивитися те, що вони можуть контролювати.

Є речі, стосовно яких також будемо співпрацювати з БЕБ для того, щоб розуміти, як вони це роблять.

Окремо говоримо по ринковому нагляду.

Загалом ринковий нагляд переводимо на ризикоорієнтований підхід для того, щоб тільки для ризикованих компаній, які не сплачують податки, їх видно дуже часто, будуть перевірки.

Для решти дійсно діє мораторій, але це дуже такий практичний інструмент, який потрібно в тому числі цифровими методами (відслідковувати – прим. ред.).

Ми там домовляємось про дашборди різноманітні внутрішні, трекати і постійно там актуалізовувати», зазначив міністр економіки Олексій Соболев.

На питання, чи стосується цей мораторій також перевірок податкової Олексій Соболев зазначив наступне.

«В нас багато правоохоронних органів, але, так, це стосується, ну, всіх правоохоронних органів, які є. Просто казав, що те, як ми домовлялися і говорили, «підакцизна» група, так, знаходиться під наглядом. Всі решта бізнес на ризикоорієнтований підхід і де білий бізнес немає перевірок», пояснив міністр економіки Олексій Соболев.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.