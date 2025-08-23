В Гоструда рассказали, почему нужно заключать коллективный договор

Конкретно коллективный договор является действенным инструментом социальной защиты наемных работников и стимулом соблюдения работодателями требований действующего законодательства о труде и других вопросов социальной политики.

Коллективный договор – это не просто формальность, а важный инструмент защиты трудовых и социально-экономических прав работников. Он определяет взаимные обязательства между работодателем и трудовым коллективом, регулирует вопросы оплаты труда, рабочего времени, отпусков, охраны труда и социальных гарантий.

В Гоструда отметили, что у каждого гражданина есть право на труд и гарантии реализации этих прав, что закреплено Конституцией Украины. Конкретно коллективный договор является действенным инструментом социальной защиты наемных работников и стимулом соблюдения работодателями требований действующего законодательства о труде и других вопросов социальной политики.

Частью 7 статьи 65 Хозяйственного кодекса Украины определено, что на всех предприятиях, использующих наемный труд, между собственником или уполномоченным им органом и трудовым коллективом или уполномоченным им органом должен заключаться коллективный договор, который регулирует производственные, трудовые и социальные отношения трудового коллектива с администрацией предприятия.

В соответствии со статьей 2 Закона Украины “О коллективных договорах и соглашениях” и статьей 11 Кодекса законов о труде Украины коллективный договор заключается на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности и хозяйствования, которые используют наемный труд и имеют статус юридического лица. Цель заключения коллективного договора — содействие регулированию трудовых отношений и социально-экономических интересов работников и собственников.

Необходимость заключения коллективного договора подтверждается некоторыми нормативно-правовыми актами, обязывающими регулировать трудовые отношения локальным нормативно-правовым договором, в частности, в отношении условий труда, оплаты труда и т. д.

Согласно статье 15 Закона Украины “Об оплате труда”, формы и системы оплаты труда, нормы труда, расценки, тарифные сетки, схемы должностных окладов, условия введения и размеры надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других стимулирующих, компенсационных и гарантийных выплат устанавливаются предприятиями в коллективном договоре с соблюдением норм и гарантий, предусмотренных законодательством, генеральным, отраслевыми (межотраслевыми) и территориальными соглашениями.

В случае если коллективный договор на предприятии не заключен, работодатель обязан согласовать эти вопросы с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем), представляющим интересы большинства работников, а при его отсутствии — с другим уполномоченным на представительство органом.

Согласно статье 20 Закона Украины “Об охране труда” предусмотрено регулирование охраны труда в коллективном договоре, соглашении, а именно:

обеспечение работникам социальных гарантий в области охраны труда на уровне, не ниже предусмотренного законодательством, их обязанности;

комплексные мероприятия по достижению установленных нормативов безопасности, гигиены труда и производственной среды, повышению существующего уровня охраны труда, предотвращению случаев производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварий и пожаров;

определение объемов и источников финансирования указанных мероприятий.

Определенные требования относительно конкретной продолжительности дополнительных отпусков за работу во вредных и тяжёлых условиях и с особым характером труда, которые необходимо определить в коллективном договоре, предусмотрены в статьях 7 и 8 Закона Украины “Об отпусках”, а именно: продолжительность, порядок предоставления отпусков, их виды.

