  1. В мире

Суд обязал мать привезти ребенка к бабушке, чтобы они встретились на Рождество

20:32, 25 декабря 2025
Бабушка подала иск в суд после того, как ей систематически отказывали в контакте с внуком.
Фото: hearstapps.com
В Индии Высокий суд Мумбаи постановил, что 14-летнего мальчика, проживающего в Дели, его мать должна привезти в Мумбаи, чтобы он смог встретиться со своей 90-летней бабушкой на Рождество, пишет The Times of India.

Бабушка, Сангита Садхвани, подала иск в суд после того, как ей систематически отказывали в контакте с внуком, что, по ее словам, причинило ей сильный эмоциональный стресс.

Во время слушания мать сообщила суду, что в настоящее время они с ребенком проживают в Дели. Коллегия судей постановила, что мальчика должны привезти в Мумбаи 25 декабря — в день Рождества, и оставить в доме бабушки с 11:00 до 17:00.

Кроме того, суд обязал установить график ежемесячных визитов: ребенок должен встречаться с бабушкой либо во второе, либо в четвертое воскресенье каждого месяца, при этом мать должна либо сопровождать ребенка, либо обеспечивать его визит.

Суд также распорядился, чтобы мать предоставила свой адрес в Дели и контактные данные следственному офицеру.

суд Индия

