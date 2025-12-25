Суд зобов’язав матір привезти дитину до бабусі, щоб вони зустрілися на Різдво

Бабуся подала позов до суду після того, як їй систематично відмовляли у контакті з онуком.

В Індії Високий суд Мумбаю постановив, що 14-річного хлопчика, який проживає в Деллі, повинна привезти до Мумбаю його мати, щоб він зміг зустрітися зі своєю 90-річною бабусею на Різдво, пише The Times of India

Бабуся, Сангіта Садхвані, подала позов до суду після того, як їй систематично відмовляли у контакті з онуком, що, за її словами, спричинило їй сильний емоційний стрес.

Під час слухання мати повідомила суд, що вони з дитиною наразі проживають у Деллі. Колегія суддів постановила, що хлопчика мають привезти до Мумбаю 25 грудня — у день Різдва, і залишити у будинку бабусі з 11:00 до 17:00.

Крім того, суд зобов’язав встановити графік щомісячних відвідувань: дитина повинна зустрічатися з бабусею у або другий, або четвертий недільний день кожного місяця, причому мати має або супроводжувати дитину, або забезпечувати його візит.

Суд також наказав, щоб мати надала свою адресу в Деллі та контактні дані слідчому офіцерові.

