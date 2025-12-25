ФЛП без изменений: общественность выступила против обязательного НДС – результаты опроса
20:00, 25 декабря 2025
Большинство респондентов высказались за сохранение действующих условий для ФЛП.
По результатам голосования читателей «Судебно-юридической газеты», большинство высказалось за сохранение действующей упрощенной системы налогообложения для ФЛП без обязательного повышения налогов.
- Сохранить упрощенную систему без повышения налогов – 97%
- Ввести обязательную регистрацию плательщиком НДС – 3%
Таким образом, респонденты преимущественно считают, что малый бизнес нуждается в поддержке, а не в дополнительной налоговой нагрузке. Сторонники действующей системы отмечают, что низкие налоги для ФЛП позволяют поддерживать малый бизнес, создавать рабочие места и быстро восстанавливать экономику в условиях войны.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.