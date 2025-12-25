ФОП без змін: громадськість виступила проти обов’язкового ПДВ – результати опитування

Більшість респондентів висловилася за збереження чинних умов для ФОПів.

За результатами голосування читачів «Судово-юридичної газети», більшість висловилася за збереження чинної спрощеної системи оподаткування для ФОП без обов’язкового підвищення податків.

Зберегти спрощену систему без підвищення податків – 97%

Запровадити обов’язкову реєстрацію платником ПДВ – 3%

Таким чином, респонденти переважно вважають, що малий бізнес потребує підтримки, а не додаткового податкового навантаження. Прихильники чинної системи зазначають, що низькі податки для ФОП дозволяють підтримувати малий бізнес, створювати робочі місця та швидко відновлювати економіку в умовах війни.

