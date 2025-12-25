  1. Видео
  2. / В мире

В Варшаве мужчина похитил сына бывшей и с угрозами удерживал в зеленой зоне

19:53, 25 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Девятилетнего мальчика после многочасовых переговоров освободили, ребенка госпитализировали.
В Варшаве мужчина похитил сына бывшей и с угрозами удерживал в зеленой зоне
Фото: Super Express
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В районе Бялоленка в Варшаве правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, который похитил девятилетнего мальчика — сына своей бывшей партнерши — и несколько часов удерживал его в зеленой зоне, угрожая убийством. Об этом сообщает Super Express.

Мужчина якобы проник в квартиру женщины и забрал ребенка, после чего скрылся. Поиски продолжались несколько часов. Впоследствии полиция обнаружила похитителя с мальчиком на открытой местности на улице Образковой. По данным правоохранителей, мужчина издевался над ребенком и угрожал лишить его жизни в случае невыполнения его требований.

Переговоры с похитителем продолжались до поздней ночи. После полуночи полиция сообщила об освобождении ребенка. Мальчика с травмами, угрожавшими жизни, доставили в больницу. Сейчас его состояние стабильное, он остается под наблюдением медиков.

Подозреваемый задержан. Ему сообщили о подозрении, в частности в покушении на убийство несовершеннолетнего в связи с захватом в заложники, похищении ребенка, угрозах преступлением, причинении телесных повреждений, принуждении к определенному поведению и уничтожении имущества.

Подозреваемый отказался признавать вину и давать какие-либо объяснения. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу сроком на три месяца, ссылаясь на риск препятствования следствию, вероятность повторного совершения тяжких преступлений и угрозу жизни и здоровью людей. По совокупности инкриминируемых статей ему грозит пожизненное лишение свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Польша дети похищение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине может появиться Всеукраинский день медитации

В Украине предлагают ежегодно отмечать Всеукраинский день медитации и организовывать образовательные, просветительские и культурные мероприятия для снижения стресса.

Верховный Суд: отказ в признании потерпевшим не подлежит апелляционному обжалованию

КУС ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы по делу о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и признании потерпевшим.

В Раде зарегистрирован законопроект о повышении оплаты труда работников внешкольного образования

Законопроект позволит учредителям внешкольных учреждений повышать зарплаты и вводить дополнительные стимулы для педагогов.

Дело стоимостью в полмиллиона: ВП ВС разграничила вознаграждение судьи и вознаграждение члена ВСП

Попытка приравнять вознаграждение члена ВСП к судейскому не нашла поддержки у Большой Палаты — Верховный Суд подчеркнул различную правовую природу этих выплат.

В Верховной Раде предлагают реформировать систему ТЦК: в громадах могут появиться поселковые центры комплектования

Законодательные изменения должны устранить недостатки в работе подразделений ТЦК

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]