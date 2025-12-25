В Варшаве мужчина похитил сына бывшей и с угрозами удерживал в зеленой зоне

Девятилетнего мальчика после многочасовых переговоров освободили, ребенка госпитализировали.

В районе Бялоленка в Варшаве правоохранители задержали 36-летнего гражданина Украины, который похитил девятилетнего мальчика — сына своей бывшей партнерши — и несколько часов удерживал его в зеленой зоне, угрожая убийством. Об этом сообщает Super Express.

Мужчина якобы проник в квартиру женщины и забрал ребенка, после чего скрылся. Поиски продолжались несколько часов. Впоследствии полиция обнаружила похитителя с мальчиком на открытой местности на улице Образковой. По данным правоохранителей, мужчина издевался над ребенком и угрожал лишить его жизни в случае невыполнения его требований.

Переговоры с похитителем продолжались до поздней ночи. После полуночи полиция сообщила об освобождении ребенка. Мальчика с травмами, угрожавшими жизни, доставили в больницу. Сейчас его состояние стабильное, он остается под наблюдением медиков.

Подозреваемый задержан. Ему сообщили о подозрении, в частности в покушении на убийство несовершеннолетнего в связи с захватом в заложники, похищении ребенка, угрозах преступлением, причинении телесных повреждений, принуждении к определенному поведению и уничтожении имущества.

Подозреваемый отказался признавать вину и давать какие-либо объяснения. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о заключении мужчины под стражу сроком на три месяца, ссылаясь на риск препятствования следствию, вероятность повторного совершения тяжких преступлений и угрозу жизни и здоровью людей. По совокупности инкриминируемых статей ему грозит пожизненное лишение свободы.

