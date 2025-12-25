У Варшаві чоловік викрав сина колишньої та з погрозами утримував в зеленій зоні

Дев’ятирічного хлопчика після багатогодинних переговорів звільнили, дитину госпіталізували.

У районі Бялоленка у Варшаві правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, який викрав дев’ятирічного хлопчика — сина своєї колишньої партнерки — та кілька годин утримував його в зеленій зоні, погрожуючи вбивством. Про це повідомляє Super Express.

Чоловік нібито проник до квартири жінки та забрав дитину, після чого зник. Пошуки тривали кілька годин. Згодом поліція виявила викрадача з хлопчиком на відкритій місцевості на вулиці Образковій. За даними правоохоронців, чоловік знущався з дитини та погрожував позбавити його життя у разі невиконання його вимог.

Переговори з викрадачем тривали до пізньої ночі. Після опівночі поліція повідомила про звільнення дитини. Хлопчика з травмами, що загрожували життю, доправили до лікарні. Наразі його стан стабільний, він залишається під наглядом медиків.

Підозрюваного затримали. Йому повідомили про підозру, зокрема у замаху на вбивство неповнолітнього у зв’язку із захопленням у заручники, викраденні дитини, погрозах злочином, заподіянні тілесних ушкоджень, примушуванні до певної поведінки та знищенні майна.

Підозрюваний відмовився визнавати провину та давати будь-які пояснення. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття чоловіка під варту строком на три місяці, посилаючись на ризик перешкоджання слідству, ймовірність повторного вчинення тяжких злочинів та загрозу життю і здоров’ю людей. За сукупністю інкримінованих статей йому загрожує довічне позбавлення волі.

