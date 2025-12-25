  1. Відео
  2. / У світі

У Варшаві чоловік викрав сина колишньої та з погрозами утримував в зеленій зоні

19:53, 25 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дев’ятирічного хлопчика після багатогодинних переговорів звільнили, дитину госпіталізували.
У Варшаві чоловік викрав сина колишньої та з погрозами утримував в зеленій зоні
Фото: Super Express
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У районі Бялоленка у Варшаві правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, який викрав дев’ятирічного хлопчика — сина своєї колишньої партнерки — та кілька годин утримував його в зеленій зоні, погрожуючи вбивством. Про це повідомляє Super Express.

Чоловік нібито проник до квартири жінки та забрав дитину, після чого зник. Пошуки тривали кілька годин. Згодом поліція виявила викрадача з хлопчиком на відкритій місцевості на вулиці Образковій. За даними правоохоронців, чоловік знущався з дитини та погрожував позбавити його життя у разі невиконання його вимог.

Переговори з викрадачем тривали до пізньої ночі. Після опівночі поліція повідомила про звільнення дитини. Хлопчика з травмами, що загрожували життю, доправили до лікарні. Наразі його стан стабільний, він залишається під наглядом медиків.

Підозрюваного затримали. Йому повідомили про підозру, зокрема у замаху на вбивство неповнолітнього у зв’язку із захопленням у заручники, викраденні дитини, погрозах злочином, заподіянні тілесних ушкоджень, примушуванні до певної поведінки та знищенні майна.

Підозрюваний відмовився визнавати провину та давати будь-які пояснення. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про взяття чоловіка під варту строком на три місяці, посилаючись на ризик перешкоджання слідству, ймовірність повторного вчинення тяжких злочинів та загрозу життю і здоров’ю людей. За сукупністю інкримінованих статей йому загрожує довічне позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Польща діти викрадення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні може з'явитися Всеукраїнський день медитації

В Україні пропонують щорічно відзначати Всеукраїнський день медитації та організовувати освітні, просвітницькі й культурні заходи для зниження стресу.

Верховний Суд: відмова у визнанні потерпілим не підлягає апеляційному оскарженню

ККС ВС відмовив у задоволенні касаційної скарги у справі щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визнання потерпілим.

У Раді зареєстрували законопроєкт про підвищення оплати праці працівників позашкільної освіти

Законопроєкт дозволить засновникам позашкільних закладів підвищувати зарплати та вводити додаткові стимули для педагогів.

Справа вартістю у півмільйона: ВП ВС відмежувала винагороду судді від винагороди члена ВРП

Спроба прирівняти винагороду члена ВРП до суддівської не знайшла підтримки у Великої Палати — Верховний суд наголосив на різній правовій природі цих виплат.

У Верховній Раді пропонують реформувати систему ТЦК: у громадах можуть з’явитися селищні центри комплектування

Законодавчі зміни мають усунути недоліки у роботі підрозділів ТЦК.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]