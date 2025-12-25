Украинский хор выступил в рождественском обращении короля Чарльза III – видео

Коллектив исполнил «Carol of the Bells» в Вестминстерском аббатстве.

Фото: Songs For Ukraine

Украинский хор «Песни для Украины» принял участие в ежегодном рождественском обращении короля Великобритании Чарльза III. Видео обращения обнародовали на официальном YouTube-канале королевской семьи.

Во время съемок в Вестминстерском аббатстве хор исполнил новую аранжировку композиции Carol of the Bells, созданной на основе «Щедрика» украинского композитора Николая Леонтовича.

Музыкальный директор и главный дирижер хора Богдан Паращак отметил, что для коллектива было большой честью присоединиться к рождественской трансляции короля. По его словам, хор и в дальнейшем остается голосом украинской общины в Великобритании, значительная часть которой была вынуждена покинуть свои дома из-за войны.

