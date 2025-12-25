Український хор виступив у різдвяному зверненні короля Чарльза III – відео

Колектив виконав «Carol of the Bells» у Вестмінстерському абатстві.

Фото: Songs For Ukraine

Український хор «Пісні для України» взяв участь у щорічному різдвяному зверненні короля Великої Британії Чарльза III. Відео звернення оприлюднили на офіційному YouTube-каналі королівської родини.

Під час зйомок у Вестмінстерському абатстві хор виконав нове аранжування композиції Carol of the Bells, створеної на основі «Щедрика» українського композитора Миколи Леонтовича.

Музичний директор і головний диригент хору Богдан Паращак зазначив, що для колективу було великою честю долучитися до різдвяної трансляції короля. За його словами, хор і надалі залишається голосом української громади у Великій Британії, значна частина якої була змушена залишити свої домівки через війну.

