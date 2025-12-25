Трамп пошутил детям, что проверит, чтобы «плохой Санта» не «проник» в США

Трамп ответил на вопросы детей о Санта-Клаусе и его путешествии по миру.

Фото: Axios

Президент США Дональд Трамп накануне Рождества по традиции принимал телефонные звонки от детей, которые интересовались местонахождением Санта-Клауса. Об этом сообщает Axios.

За передвижением Санты по миру, как и каждый год, следит Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Полученную информацию военные передают главе Белого дома, который далее сообщает ее детям во время разговоров.

Во время одного из звонков Трамп отметил, что перед тем, как позволить Санте попасть в США, власти проверили его на благонадежность.

В разговоре с 10-летним мальчиком из Оклахомы президент сказал, что необходимо убедиться, что Санта «ведет себя хорошо» и не является «плохим Сантой». По его словам, проверка подтвердила, что Санта является хорошим человеком и «любит детей».

