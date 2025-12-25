  1. У світі

Трамп пожартував дітям, що перевірить, щоб «поганий Санта» не «проникнув» в США

20:18, 25 грудня 2025
Трамп відповів на питання дітей про Санта-Клауса і його подорож світом.
Трамп пожартував дітям, що перевірить, щоб «поганий Санта» не «проникнув» в США
Фото: Axios
Президент США Дональд Трамп напередодні Різдва за традицією приймав телефонні дзвінки від дітей, які цікавилися місцеперебуванням Санта-Клауса. Про це повідомляє Axios.

За рухом Санти світом, як і щороку, стежить Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD). Отриману інформацію військові передають главі Білого дому, який далі повідомляє її дітям під час розмов.

Під час одного з дзвінків Трамп зазначив, що перед тим, як дозволити Санті потрапити до США, влада перевірила його на благонадійність.

У розмові з 10-річним хлопчиком з Оклахоми президент сказав, що необхідно переконатися, що Санта «поводиться добре» і не є «поганим Сантою». За його словами, перевірка підтвердила, що Санта є доброю людиною і «любить дітей».

США Дональд Трамп Різдво

