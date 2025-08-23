Практика судів
  1. В Україні

У Держпраці розповіли, чому потрібно укладати колективний договір

20:21, 23 серпня 2025
Саме колективний договір є дієвим інструментом соціального захисту найманих працівників та стимулом дотримання роботодавцями вимог чинного законодавства про працю та інших питань соціальної політики.
У Держпраці розповіли, чому потрібно укладати колективний договір
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колективний договір — це не просто формальність, а важливий інструмент захисту трудових і соціально-економічних прав працівників. Він визначає взаємні зобов’язання між роботодавцем і трудовим колективом, регулює питання оплати праці, робочого часу, відпусток, охорони праці та соціальних гарантій.

У Держпраці зазначили, що кожен громадянин має право на працю та гарантії реалізації цих прав, що закріплено Конституцією України. Саме колективний договір є дієвим інструментом соціального захисту найманих працівників та стимулом дотримання роботодавцями вимог чинного законодавства про працю та інших питань соціальної політики.

Частиною 7 статті 65 Господарського кодексу України визначено, що на всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або уповноваженим ним органом і трудовим колективом або уповноваженим ним органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

Відповідно до статті 2 Закону України “Про колективні договори і угоди” та статті 11 Кодексу законів про працю України колективний договір укладають на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи. Метою укладення колективного договору є сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і власників.

Необхідність укладення колективного договору підтверджують деякі нормативно-правові акти, які зобов’язують регулювати трудові відносини локальним нормативно-правовим договором, зокрема щодо умов праці, заробітної плати тощо.

Згідно зі статтею 15 Закону України “Про оплату праці”, форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.

У разі коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов’язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності – з іншим уповноваженим на представництво органом.

Відповідно до статті 20 Закону України “Про охорону праці” передбачено регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді, а саме:

забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов’язки;

комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам;

визначення обсягів та джерел фінансування зазначених заходів.

Певні вимоги щодо конкретної тривалості додаткових відпусток за роботу зі шкідливими й важкими умовами та  особливим характером праці, які необхідно визначити в колективному договорі, передбачено у статтях 7 та 8 Закону України “Про відпустки”, а саме: тривалість, порядок надання відпусток, їх види.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

договір

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вирішив боротися з погіршенням платіжної дисципліни отримувачів пільг зі сплати за житлово-комунальні послуги

Зміни стосовно поліпшення платіжної дисципліни у сфері сплати комунальних послуг торкнуться також військовослужбовців та ветеранів.

Військовозобов’язаним чоловікам за кордоном може загрожувати кримінальне переслідування, якщо вони не повернуться – Кабмін вніс законопроект

На думку очільника МВС Ігоря Клименка, зміни до КПК спонукатимуть призовників та військовозобов’язаних до добровільного повернення в Україну задля уникнення кримінальної відповідальності.

«Це такий комплексний механізм, який потрібно через багато різних органів разом трекати» — міністр економіки Олексій Соболев про мораторій на перевірки бізнесу

«Ми домовляємось про різноманітні внутрішні дашборди, щоб постійно трекати і постійно там актуалізовувати» – міністр економіки Олексій Соболев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

Здобувачам профосвіти зможуть платити винагороду — Рада прийняла закон про професійну освіту

Закон передбачає, що винагорода за виконану роботу в межах проходження практичної підготовки перераховується на рахунок здобувачів професійної освіти на підставі студентського трудового договору.

Рада підтримали зміни до Виборчого кодексу щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад

Законопроект передбачає заборону територіальним виборчим комісіям приймати рішення щодо заміщення депутатів, повноваження яких дострокового припинені у зв’язку із відкликанням за народною ініціативою, до завершення розгляду спорів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду