Верховная Рада приняла закон о закрытии в публичных реестрах части данных об оборонных предприятиях

Закон предусматривает, что доступ к публичным электронным реестрам ограничивается в части информации о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 11533 о закрытии определенных данных, касающихся предприятий оборонно-промышленного комплекса, в публичных реестрах.

Основные изменения:

законопроект будет касаться только юридических лиц – предприятий ОПК;

будет ограничена информация об адресе расположения такого предприятия, адресе расположения его производственных мощностей и кадастровый номер земельного участка;

будет закрыта информация относительно промышленных образцов, авторских прав, изобретений;

информация будет ограничена исключительно в электронных выписках, а в письменных выписках можно будет получить всю информацию;

будет обеспечена возможность идентификации лица заявителя – кто именно просматривает указанную информацию, кто именно пытается получить сведения о соответствующих предприятиях, осуществляющих производство оружия;

информация о недвижимости и земле физических лиц, в том числе чиновников, останется в публичном доступе.

Так, заключительные положения Закона «О публичных электронных реестрах» будут дополнены нормой о том, что в течение действия военного положения и в течение одного года после его завершения в случаях, установленных законом, доступ к публичным электронным реестрам ограничивается в части информации (сведений) о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, держателем соответствующего реестра в порядке, определенном Кабмином.

Закон «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» дополнят пунктом, по которому в течение действия военного положения и в течение одного года после его завершения информация о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и их обременения, предоставляемая физическим и юридическим лицам, в электронной форме (кроме информации, предоставляемой банкам на основании заключенного с техническим администратором договора об оказании сервисной услуги), в части сведений о местонахождении объекта недвижимого имущества, право на который зарегистрировано за юридическим лицом, содержит исключительно информацию о стране, области, а также не содержит информации о кадастровом номере земельного участка, право на который зарегистрировано за юридическим лицом.

Доступ к сведениям и информации, содержащимся в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, относительно недвижимого имущества, в том числе земельных участков, права на которые зарегистрированы за юрлицами, ограничивается в порядке, определенном Кабмином.

В Законе «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований» будет установлено, что в течение действия военного положения и в течение одного года со дня его завершения юридические лица, которые:

разрабатывают, производят, модернизируют и утилизируют продукцию военного/оборонного назначения;

выполняют работы оборонного назначения;

оказывают услуги в интересах обороны для оснащения и материального обеспечения сил безопасности и сил обороны и/или услуги оборонного назначения;

являются исполнителями государственного контракта (договора) по оборонным закупкам;

а также осуществляют поставки товаров военного/оборонного назначения и двойного использования;

оказание услуг военного назначения при выполнении мероприятий военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами, имеют право вносить в Единый государственный реестр сведения об их местонахождении, данные о любом адресе, по которому обеспечивается связь с ними, в частности поступление документов от органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Этим юрлицам рекомендовано в течение 60 дней со дня вступления в силу этого закона принять меры по внесению изменений в ЕГР в соответствии с изменениями в закон о государственной регистрации юридических лиц, ФЛП и общественных формирований. То есть, с нормой о внесении в ЕГР данных о любом адресе, по которому обеспечивается связь с ними, в частности поступление документов от органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Соответственно, в заключительных положениях Гражданского кодекса установят, что в течение действия военного положения и в течение одного года со дня его завершения местонахождением перечисленных юридических лиц может считаться адрес, по которому обеспечивается связь с ними, в частности поступление документов от органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Закон «Об охране прав на промышленные образцы» будет дополнен новой статьей об ограничении доступа физических и юридических лиц к сведениям Реестра.

Доступ физических и юридических лиц к сведениям Реестра, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны, может быть ограничен в течение действия военного положения в Украине и в течение одного года после завершения по заявлению уполномоченного государственного органа в порядке, определенном Кабмином.

На основании письменного запроса уполномоченного государственного или правоохранительного органа, определенного Кабмином, НОИВ предоставляет сведения из Реестра относительно промышленных образцов, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, доступ к которым ограничен.

Аналогичные изменения вносятся в законы об охране прав на знаки для товаров и услуг, об охране прав на компоновку полупроводниковых изделий.

В Законе «Об охране прав на изобретения и полезные модели» будет предусмотрено, что доступ физических и юридических лиц к сведениям Государственного реестра изобретений и Государственного реестра полезных моделей о государственной регистрации изобретений (полезных моделей), связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, может быть ограничен в течение действия военного положения и в течение одного года после завершения по заявлению уполномоченного государственного органа. На основании письменного запроса уполномоченного органа, определенного Кабмином, НОИВ предоставляет сведения из реестра изобретений и реестра полезных моделей относительно изобретений (полезных моделей), связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, доступ к которым ограничен.

В Законе «Об авторском праве и смежных правах» также будет предусмотрено, что доступ физических и юридических лиц к сведениям Государственного реестра свидетельств о регистрации авторского права на произведение и Государственного реестра договоров, касающихся права автора на произведение, о государственной регистрации авторского права на произведение и договоров, которые касаются имущественных прав на произведение, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, может быть ограничен в течение действия военного положения и в течение одного года после завершения по заявлению уполномоченного государственного органа в порядке, определенном Кабмином.

На основании письменного запроса уполномоченного органа НОИВ предоставляет сведения из Государственного реестра свидетельств о регистрации авторского права на произведение или Государственного реестра договоров, которые касаются имущественных прав на произведение, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, доступ к которым ограничен.

Закон вступит в силу через 2 месяца со дня его опубликования.

За этот период, в течение 2 месяцев, правительство должно разработать и утвердить порядок ограничения доступа к публичным электронным реестрам в части информации (сведений) о юридических лицах, а также других сведений, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны.

Минюсту поручается в течение 2 месяцев со дня вступления закона в силу обеспечить обнародование Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований как открытых данных.

Автор: Наталя Мамченко

