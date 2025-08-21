Верховна Рада прийняла закон про закриття в публічних реєстрах частини даних щодо оборонних підприємств

Закон передбачає, що доступ до публічних електронних реєстрів обмежується в частині інформації про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 11533 щодо закриття певних даних стосовно підприємств оборонно-промислового комплексу в публічних реєстрах.

Основні зміни:

законопроект буде стосуватися лише юридичних осіб – підприємств ОПК

буде обмежена інформація про адресу розташування такого підприємства, адресу розташування його виробничих потужностей і кадастровий номер земельної ділянки

буде закрита інформація щодо промислових зразків, щодо авторських прав, винаходів

інформація буде обмежена виключно в електронних витягах, а у письмових витягах можна буде отримати всю інформацію

буде забезпечено можливість ідентифікації особи заявника – хто саме переглядає вказану інформацію, хто саме намагається отримати відомості про відповідні підприємства, які здійснюють виробництво зброї

інформація про нерухомість і землю фізичних осіб, у тому числі чиновників залишиться в публічному доступі.

Так, прикінцеві положення Закону «Про публічні електронні реєстри» буде доповнено нормою про те, що протягом дії воєнного стану та протягом одного року після його завершення у випадках, встановлених законом, доступ до публічних електронних реєстрів обмежується в частині інформації (відомостей) про юридичних осіб, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, держателем відповідного реєстру в порядку, визначеному Кабміном.

Закон «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» доповнять пунктом, за яким протягом дії воєнного стану та протягом одного року після його завершення інформація про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження, що надається фізичним та юридичним особам, в електронній формі (крім інформації, що надається банкам на підставі укладеного з технічним адміністратором договору про надання сервісної послуги), у частині відомостей про місцезнаходження об’єкта нерухомого майна, право на який зареєстроване за юридичною особою, містить виключно інформацію про країну, область, а також не містить інформації про кадастровий номер земельної ділянки, право на яку зареєстроване за юридичною особою.

Доступ до відомостей та інформації, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, стосовно нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, права на які зареєстровані за юрособами, обмежується у порядку, визначеному Кабміном.

У Законі «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» буде встановлено, що протягом дії воєнного стану та протягом одного року з дня його завершення юридичні особи, які:

розробляють, виробляють, модернізують і утилізують продукцію військового/оборонного призначення,

виконують роботи оборонного призначення,

надають послуги в інтересах оборони для оснащення та матеріального забезпечення сил безпеки і сил оборони та/або послуги оборонного призначення,

є виконавцями державного контракту (договору) з оборонних закупівель,

а також здійснюють постачання товарів військового/оборонного призначення та подвійного використання,

надання послуг військового призначення під час виконання заходів військово-технічного співробітництва України з іншими державами,

мають право вносити до Єдиного державного реєстру відомості про їх місцезнаходження, дані про будь-яку адресу, за якою забезпечується зв’язок з ними, зокрема надходження документів від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Цим юрособам рекомендовано протягом 60 днів з дня набрання чинності цим законом вжити заходів щодо внесення змін до ЄДР, у відповідності зі змінами до закону ро державну реєстрацію юридичних осіб, ФОП та громадських формувань.

Тобто, з нормою щодо внесення до ЄДР даних про будь-яку адресу, за якою забезпечується зв’язок з ними, зокрема надходження документів від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Відповідно, у прикінцевих положеннях Цивільного кодексу встановлять, що протягом дії воєнного стану та протягом одного року з дня його завершення місцезнаходженням перелічених юридичних осіб може вважатися адреса, за якою забезпечується зв’язок з ними, зокрема надходження документів від органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Закон «Про охорону прав на промислові зразки» доповнять новою статтею про обмеження доступу фізичних та юридичних осіб до відомостей Реєстру.

Доступ фізичних та юридичних осіб до відомостей Реєстру, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, може бути обмежено протягом дії воєнного стану в Україні, та протягом одного року після завершення за заявою уповноваженого державного органу в порядку, визначеному Кабміном.

На підставі письмового запиту уповноваженого державного органу чи правоохоронного органу, визначеного Кабміном, НОІВ надає відомості з Реєстру щодо промислових зразків, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, доступ до яких обмежено.

Аналогічні зміни вносяться до законів про охорону прав на знаки для товарів і послуг, про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів.

У Законі «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» буде передбачено, що доступ фізичних та юридичних осіб до відомостей Державного реєстру винаходів і Державного реєстру корисних моделей про державну реєстрацію винаходів (корисних моделей), пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, може бути обмежено протягом дії воєнного стану та протягом одного року після завершення за заявою уповноваженого державного органу. На підставі письмового запиту уповноваженого органу, визначеного Кабміном, НОІВ надає відомості з реєстру винаходів і реєстру корисних моделей щодо винаходів (корисних моделей), пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, доступ до яких обмежено.

У Законі «Про авторське право і суміжні права» також буде передбачено, що доступ фізичних та юридичних осіб до відомостей Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, що стосуються права автора на твір, про державну реєстрацію авторського права на твір і договорів, які стосуються майнових прав на твір, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, може бути обмежено протягом дії воєнного стану та протягом одного року після завершення за заявою уповноваженого державного органу в порядку, визначеному Кабміном.

На підставі письмового запиту уповноваженого органу НОІВ надає відомості з Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір або Державного реєстру договорів, які стосуються майнових прав на твір, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, доступ до яких обмежено.

Закон набере чинності через 2 місяці з дня його опублікування.

За цей період, протягом 2 місяців, уряд повинен розробити та затвердити порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів в частині інформації (відомостей) про юридичні особи, а також інших відомостей, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони.

Мін’юсту доручається протягом 2 місяців з дня набрання чинності законом забезпечити оприлюднення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань як відкритих даних.

Автор: Наталя Мамченко

