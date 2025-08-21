Соискателям профобразования смогут платить вознаграждение — Рада приняла закон о профессиональном образовании

Закон предусматривает, что вознаграждение за выполненную работу в рамках прохождения практической подготовки перечисляется на счет соискателей профессионального образования на основании студенческого трудового договора.

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 13107-д о профессиональном образовании.

В частности, изменениями в Кодекс законов о труде предусмотрено заключение студенческого трудового договора – особого вида трудового договора, заключаемого соискателем образования и предприятием, учреждением, организацией, который предусматривает совмещение в рамках образовательной программы получения образования на рабочем месте, в том числе по дуальной форме обучения, с выполнением трудовых функций.

Срок действия студенческого трудового договора не может превышать срок обучения.

Впрочем, как отметили в Главном юридическом управлении Верховной Рады, действующие нормы КЗоТ обеспечивают условия для полного осуществления гражданами, в том числе и теми, кто совмещает работу с учебой, права на труд. В соответствии с Кодексом законов о труде, лица, обучающиеся в учебных заведениях, в том числе и профессиональных, имеют право заключать трудовой договор, причем не срочный, как предусмотрено проектом, а постоянный. Лицам, которые совмещают работу с учебой, предусмотрен ряд льгот, в частности, дополнительные отпуска с сохранением заработной платы в связи с обучением, сокращенная продолжительность рабочего времени и другие. В то же время проектом не определены «особенности» студенческого трудового договора.

Также законопроект предлагает, что практическая подготовка соискателей профессионального образования в учреждении профессионального образования, учреждениях, организациях, на предприятиях, других субъектах хозяйствования может предусматривать вознаграждение. Вознаграждение за выполненную работу в рамках прохождения практической подготовки перечисляется на счет соискателей профессионального образования на основании студенческого трудового договора в соответствии с законодательством.

Однако часть 2 статьи 53 Закона «Об образовании» устанавливает, что на время производственного обучения и практики соискателям образования обеспечиваются рабочие места, безопасные и безвредные условия труда в соответствии с образовательными программами и соглашениями между учебными заведениями и предприятиями, учреждениями, организациями, предоставляющими места для прохождения производственного обучения и практики. Соответственно, трудовые договоры с практикантами не заключаются, и они не зачисляются в штат предприятий, учреждений, организаций, а оплата за выполненные ими во время практической подготовки работы поступает на счета учебного заведения с последующей выплатой учебным заведением заработанных средств соискателям образования.

Таким образом, как отметило Главное юридическое управление Верховной Рады, предложенные положения не соответствуют действующему законодательству, что сделает невозможной их реализацию.

Автор: Наталя Мамченко

