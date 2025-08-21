Здобувачам профосвіти зможуть платити винагороду — Рада прийняла закон про професійну освіту

Закон передбачає, що винагорода за виконану роботу в межах проходження практичної підготовки перераховується на рахунок здобувачів професійної освіти на підставі студентського трудового договору.

Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 13107-д про професійну освіту.

Зокрема змінами до Кодексу законів про працю передбачено укладення студентського трудового договору – особливого виду трудового договору, що укладається здобувачем освіти та підприємством, установою, організацією, який передбачає поєднання в межах освітньої програми здобуття освіти на робочому місці, зокрема за дуальною формою навчання, із виконанням трудових функцій.

Строк дії студентського трудового договору не може перевищувати строк навчання.

Втім, як зауважили у Головному юридичному управлінні Верховної Ради, чинні норми КЗпП забезпечують умови для повного здійснення громадянами, в тому числі й тими, які поєднують роботу з навчанням, права на працю. Відповідно до Кодексу законів про працю особи, які навчаються в закладах освіти, в тому числі й професійної, мають право укладати трудовий договір, до того ж не строковий, як передбачено проектом, а постійний, особам, які поєднують роботу з навчанням, передбачена низка пільг, зокрема додаткові відпустки із збереженням заробітної плати у зв’язку з навчанням, скорочена тривалість робочого часу та інші. Водночас проектом не визначені «особливості» студентського трудового договору.

Також законопроект пропонує, що практична підготовка здобувачів професійної освіти у закладі професійної освіти, установах, організаціях, на підприємствах, інших суб’єктах господарювання може передбачати винагороду. Винагорода за виконану роботу в межах проходження практичної підготовки перераховується на рахунок здобувачів професійної освіти на підставі студентського трудового договору відповідно до законодавства.

Проте ч. 2 статті 53 Закону «Про освіту» встановлено, що на час виробничого навчання і практики здобувачам освіти забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітніх програм і угод між закладами освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для проходження виробничого навчання і практики. Відповідно трудові договори із практикантами не укладаються і вони не зараховуються до штату підприємств, установ, організацій, а оплата за виконані ними під час практичної підготовки роботи надходить на рахунки закладу освіти з подальшою виплатою закладом освіти здобувачам освіти зароблених коштів.

Отже, як зауважило Головне юридичне управління Верховної Ради, запропоновані положення не відповідають діючому законодавству, що унеможливить їх реалізацію.

Автор: Наталя Мамченко

